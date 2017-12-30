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Экономика
30.12.2017
Романчук придумал, как Беларуси заработать миллиард долларов в бюджет

Для этого известный экономист предлагает …легализовать марихуану!

«Одно простое решение – и в бюджете страны в течение 7 лет появляется дополнительный миллиард долларов! Этих денег достаточно, чтобы всем белорусским пенсионерам 2,5 месяца платить пенсию. Этих денег с лихвой хватило бы, чтобы всем учителям Беларуси повысить зарплату до $ 700 в месяц, - пишет Ярослав Романчук в Фейсбуке.

Это простое решение – и ежегодные темпы экономического роста в течение 10 лет увеличились бы на 1,5 – 2 процентных пункта.

Это простое решение позволит создать десятки тысяч новых рабочих мест в регионах, вовлечь в оборот неиспользуемые или неэффективно используемые земли и активы.

Да, такие решения есть. 13 декабря 2017г. в пользу такого решения высказалась Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Наконец-то научная истина признана даже чиновниками ВОЗа. Вчитайтесь в выводы:

1) «медицинская марихуана полезна при лечении рака, эпилепсии, болезни Альцгеймера, Паркинсона и других заболеваний».

2) «медицинская марихуана не вызывает привыкания и не несет никаких рисков для здоровья общества».

Наконец, наука восторжествовала. Наконец, посрамлены идеологи и пропагандисты, которые раскрыли ворота массовой алкоголизации и отравлению никотином. Да, ещё с оговорками, с отсылками типа «нужно больше исследований». Да, нужно, и пусть они будут, но уже сегодня пора развенчать мифы и фобии, которые привели к миллионам сломанных судеб, нестерпимой боли миллионов человек и повышению власти наркобаронов.

В десятках стран мира марихуана легализована. Конопля в её разновидностях является полноценной с/х культурой. Фармацевтика от её использования обогатилась. Меньше страданий больным и их близким. Больше легальных денег в бюджете. Меньше власти у наркобаронов.

В Беларуси ещё не забыли традиции производства конопли. Самое время возродить их. В ноябре 2017г. Конституционный суд Грузии принял решение о декриминализации употребления марихуаны. В США во многих штатах вполне законные, уважаемые компании инвестируют в производство марихуаны и продуктов из неё. Акции этих компаний показывают устойчивый рост.

Беларусь первая в мире приняла решение легализовать криптовалюты, майнинг, смарт контракты и другие штучки в сфере дигитализации экономики. Прекрасно. Самое время поступить по науке с марихуаной/коноплёй. Развитие данной экономической темы принесёт пользу не только узкой группе программистов, финансистов и юристов, а миллионам обыкновенных белорусов (прямо и косвенно)».

 
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