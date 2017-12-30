Брестскому ветерану принесли бесплатный новогодний подарок и взяли за доставку 200 рублей

В подарочном наборе оказались кухонная утварь, массажер и косметика для женщин. Его доставка дорого обошлась ветерану.

Ветеран Великой Отечественной войны брестчанин Василий Спасов стал жертвой афериста

В четверг 28 декабря в редакцию «БГ» позвонил ветеран Великой Отечественной войны брестчанин Василий Спасов и рассказал, что прошлым утром неизвестный молодой человек принес ему домой подарок.

«Вчера около 11 утра звонок. Открываю, стоит молодой парень. Высокий такой, худощавый. Я спросил, как его зовут. Андрей. У него какой-то акцент, вроде польский, но не чисто русский. Я говорю: ты что поляк? Он: нет, я белорус, у меня и фамилия белорусская», — рассказал при встрече с корреспондентом «БГ» Василий Федорович.

По его словам, в руках у молодого человека был пакет. А сам визитер сообщил, что принес подарок от ЦУМа.

Василий Федорович вспомнил, что на днях ему звонил товарищ, тоже участник войны, инвалид, и рассказывал, что ему принесли продуктовые подарки. «И я подумал, что это такое мероприятие сейчас, власть дала указание внимание уделить участникам войны», — поделился соображениями ветеран.

Василий Спасов пригласил «представителя ЦУМа» войти. Молодой человек стал выкладывать из пакета на стол предметы, при этом называя цену каждого. Фронтовик их не запомнил, но говорит, что сковороду или кастрюлю гость оценил в 135 рублей. «Подарочный набор» включал в себя сковороду, кастрюлю, восстанавливающий шампунь и бальзам для волос, женский парфюм, стойкую губную помаду, блеск для губ, тушь, каталог косметики и массажер для тела. Последний, как указано в его инструкции, противопоказан людям с болезнями сердца. А у Василия Федоровича, между прочим, стоит кардиостимулятор.

Вот такой набор принес ветерану молодой человек, назвавшийся Андреем

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Сам набор, по словам незнакомца, бесплатный, но вот за доставку участник войны должен ему заплатить 200 белорусских рублей. Гость сказал, что может взять и долларами (около 100 долларов США).

«Я стою, думаю, что мне делать. Такие деньги. Я говорю: у меня и денег-то нет. Он говорит: ну, посмотрите. И я решил: да ладно. И, когда он ушел, я понял — это ж лохотрон», — вспоминает Василий Федорович.

В подарочный набор 92-летнему ветерану вошли женские мелочи

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Визитер пробыл у ветерана около 20 минут. Когда хозяин квартиры поинтересовался, кому еще положен такой подарок, мужчина сказал, что до него побывал еще у четырех человек.

В ночь после этих событий 92-летний ветеран спал очень плохо: его мысли возвращались к случившемуся. Василий Федорович понимал, что нельзя оставлять это просто так, но что делать — не знал. А к утру решил позвонить в редакцию и рассказать о произошедшем, чтобы предостеречь от подобного других людей. В милицию он обращаться не хочет.

В ЦУМе корреспонденту «БГ» сообщили, что к подарку не имеют никакого отношения: «Нам тоже звонили, уточняли. Мы такого не распространяем. Поэтому мы предупредили, что надо звонить в милицию, чтобы она оперативно по району работала. По телефону к нам обращался один человек. Мы объясняли: вы поймите, что если бы мы подарили, то не брали бы деньги. Какой может быть подарок за деньги?»

Выходит, Василий Спасов действительно не единственный, кого таким образом «одарили» псевдопредставители(ль) ЦУМа.

Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко утром 29 декабря сообщил «БГ», что с заявлениями о подобных случаях в правоохранительные органы пока никто не обращался. «Но если такие факты есть, обязательно пусть обращаются в милицию. Можно звонить 102, вызывать участкового, — прокомментировал он ситуацию. — Мы рекомендуем, если кто-то приходит с какими-то буклетами, подарками и тому подобным, перезванивать в ту фирму, которую он якобы представляет».

Дученко отметил, что если злоумышленника задержат и факты мошенничества будут доказаны, деньги ветерану вернут.