Коммунальники издали корпоративный календарь со своими фото в вышиванках
Минские коммунальники сделали корпоративный календарь на 2018 год в стиле белорусских праздников и обычаев. Модели — программисты и специалисты Центра информационных технологий Мингорисполкома.
Обложка календаря Центра информационных технологий Мингорисполкома
На предприятии рассказывают, что во время подготовки календаря возникали различные сложности: как с поиском национальных костюмов, так и реквизита для обыгрывания сюжетов. Но благодаря помощи Белорусского государственного молодежного театра задумки удалось воплотить в жизнь.
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