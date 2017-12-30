«Исламское государство» взяло на себя ответственность за теракт в Петербурге

.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
В Харькове вооруженный мужчина захватил 11 заложников
В Минске омоновец спас мужчину, который собирался прыгнуть с осветительной вышки
Задержан организатор теракта в Санкт-Петербурге
Мама гимназиста, осужденного за нападение на учительницу, побывала на первом свидании с сыном
Бывший диктатор Зимбабве получит особняк, офис и мерседес
Сколько будут стоить рубль, нефть и биткоин в конце 2018 года?
В Англии хотят создать вытрезвители
Как слуцкий Санта-альпинист спускается с крыши, чтобы поздравить людей
Президентом Либерии стал самый известный футболист Африки
У двух жительниц Барановичей похитили интимные фотографии из переписок в соцсетях
Віцебская фірма ахвяравала амаль 70 % сродкаў, патрэбных на памятную дошку Быкаву
Кто сможет пользоваться 10-дневным безвизом в Гродно и Бресте
Ганцевичский райисполком купил новое авто – не Geely
В минском магазине рухнули полки с алкоголем. Фотофакт
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Лучшие фотографии 2017 года
Это надо видеть! Невероятное сходство Лукашенко и Путина в двух фото
Как моего сына в БРСМ принимали
Российским преступникам слили сведения о белорусе из закрытых баз — к нему «приехали в гости»
«Чтобы не знали «по 500» — это сколько?» Зачем Лукашенко упрощать школьную программу
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Чалы: Айцішнікі паставілі карпаратыўныя інтарэсы вышэй за нацыянальныя
Известный экономист рассказал, какая будет зарплата у белорусов через год
Самый последовательный президент в мире
Создатель Wargaming: «В 2006 мне знатно помяли ребра, а некоторым моим знакомым повезло меньше»
Газета.ru: в Кремле понимают, что чувство гордости у белорусов очень сильно
Растаев: «Нашей сказке — 23. Праздник, ё! …лочка гори»
Карикатура дня: «Я 12 лет разваливала производство в СССР»
Чем может закончиться спор Лукашенко и Семашко о «красных директорах»
Лукашенко раздал награды и комплименты. Все ли их достойны?
Люди, которых мы потеряли в 2017 году
«Страшно, когда одни и те же люди создают сначала «страну тунеядцев», а потом берутся за IT-страну»
Политолог объяснил, почему Лукашенко не быть вечным президентом
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Старший сын Лукашенко вместе с семьей посетил детский дом
Уходящий год глазами фотографов Getty Images
В канун Нового года средний сын Лукашенко традиционно показал свою семью
Дзеці беларускіх топ-чыноўнікаў: дзе жывуць і чым займаюцца
Девушка, которая возглавила «Моладзь БНФ»
Снится Калифорния в промозглый зимний день…
Оказывается, это так итальянцы советуют встречать 2018-й!
Сара едет. В Марокко!
Шеренга белорусских красавиц для гостей-президентов
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
В мире
30.12.2017
«Исламское государство» взяло на себя ответственность за теракт в Петербурге

Террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв в супермаркете в Санкт-Петербурге 27 декабря.

Об этом сообщает организация SITE Intelligence Group, которая мониторит сетевую активность террористов.

В распространенном террористами сообщении сказано, что взрыв устроила связанная с ИГ группировка, передает AFP.

Вечером 27 декабря в «Перекрестке» на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге произошел взрыв. В результате пострадали, по последним данным, 18 человек, из них девять находятся в больницах.

По имеющимся данным, бомба была заложена в ячейку камеры хранения. Взрывное устройство, как сообщали в СК, было начинено поражающими элементами.

Сразу после взрыва СК возбудил дело о покушении на убийство двух и более человек общеопасным способом, а не о теракте. На следующий день президент РФ Владимир Путин назвал случившееся терактом.

В СМИ были опубликованы кадры с камер видеонаблюдения, на которые предположительно попал исполнитель теракта — как фото, так и видео.

Незадолго до теракта ФСБ отчиталась о предотвращении терактов в Санкт-Петербурге. Задержанные спецслужбой люди, по версии следствия, были сторонниками ИГ и собирались устроить взрыв в Казанском соборе. Мать одного из задержанных, 18-летнего Евгения Ефимова, заявила, что ее сына подставили.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:2)
Главное
10 лучших интервью «Салідарнасці» за 2017-й
«Перед Новым годом подарок «народцу» сделал»
Романчук придумал, как Беларуси заработать миллиард долларов в бюджет
Брестскому ветерану принесли бесплатный новогодний подарок и взяли за доставку 200 рублей
«Присмотритесь: нынешние 12-13-летние вундеркинды изменят мир к лучшему»
Как не навредить организму в новогодние праздники
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY