У двух жительниц Барановичей похитили интимные фотографии из переписок в соцсетях

Аккаунты девушек взломали в один день.

Около 7 утра 18 декабря неизвестный взломал личную страницу «ВКонтакте» 18-летней жительницы Барановичей. Злоумышленник завладел интимными фотографиями девушки и стал требовать от нее еще больше снимков в стиле «ню».

– Аналогичный случай произошел в Барановичах в этот же день, в 12 часов. Жертвой преступника стала 17-летняя девушка. Злоумышленники также требовали от нее новые фотографии, – рассказали Intex-press в УВД Брестского облисполкома.

В обоих случаях личность взломщика не установлена.