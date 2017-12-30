10 лучших интервью «Салідарнасці» за 2017-й

Беседы, которые стоит перечитать, чтобы понять, кто мы, куда идем, и какие перемены нам нужны.

В рамках спецпроекта «Раскодировать Беларусь» вышла серия интервью, которые хочется разобрать на цитаты.

Гродненский журналист Анджей Почобут объясняет, что для белорусов является главным препятствием на пути к сильной и независимой стране: «Народ хоча цудаў. А праўда ў тым, што цудаў не бывае».

Культуролог Юлия Чернявская – о том, на что способен «тихий» белорус, и какое качество, выглядевшее прекрасным на селе, стало ужасным в городской действительности.

«Нация у нас есть, только выглядит она не так, как этого бы нам хотелось»

Во второй части беседы Юлия Чернявская рассуждает о том, почему белорусы привыкли примыкать к сильным, и кто может изменить белорусское общество.

«Гнев белоруса существует в затаенном, утробном варианте»

Правозащитник Алесь Беляцкий – о том, где гарантия, что белорусы снова не выберут себе нового Лукашенко, изменимся ли мы со сменой власти в стране, и готов ли ниш народ бороться за независимость страны, если возникнет такая необходимость.

«Змены залежаць не столькі ад тонкай праслойкі актывістаў, колькі ад сотняў тысяч людзей»

Генеральный директор Бизнес-школы Института приватизации и менеджмента Павел Данейко – о том, что будет, если не провести структурные реформы, и как авторитаризм влияет на трансформацию экономики.

Фото из архива Павла Данейко

– Есть такая мудрость индейцев Дакоты, которая популярна в бизнес-среде: «Если лошадь сдохла – слезь с нее». А мы покупаем более жесткий кнут, разрабатываем новые методы стимулирования, финансируем исследования оживления лошади… Можно предпринимать еще много действий, но факт остается фактом – она сдохла.

Акушерка и мама двоих детей Ольга Кусмерска поделилась сокровенным – как рожала в Польше и Англии и своими мыслями о переменах, в которых нуждается система родовспоможения в Беларуси:

– Мне хочется, чтобы роды в нашей стране стали интимным, семейным событием, и акушерки и врачи понимали: это честь для них – присутствовать на вашем семейном празднике.

«Мечтаю показать нашим акушеркам и врачам, какими счастливыми бывают женщины после родов»

Психолог Инна Саленикович в интервью Елене Якжик рассказала, как помогает родителям гомосексуальных детей найти ответы на непростые вопросы.

– Многие приходят, горюют, ведь, действительно, не всем дети открываются. Нельзя подойти к ребенку и сказать: я знаю, ты гомосексуал или ты лесбиянка, – потому что дети, как правило, находятся в большом стыде, вине, прекрасно понимают, что маме будет больно, и поэтому молчат.

Уроженка Беларуси Гелена Карницкая, живущая в Германии, объяснила разницу между немецкими и белорусскими политиками.

«Если бы Меркель пришло в голову принять закон о «тунеядстве», ее отстранили бы от власти»

Как вытащить Беларусь из аномальной зоны, и виноваты ли предприниматели в ситуации в стране – в интервью «Салідарнасці» поделился Почётный Председатель Бизнес союза предпринимателей и нанимателей им. профессора Кунявского Георгий Бадей.

«Правительство должно думать о развитии, а оно доит коров»

Фото Александра Кононченко

Хозяйка кондитерской Moulin Татьяна Жолнерчик в интервью в рамках спецпроекта «Бизнес и страна» рассказала, как ей удалось создавать десерты, которые в Париже стоят от 30 евро, и о том, почему ей страшно заходить в некоторые белорусские рестораны.