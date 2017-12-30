Как не навредить организму в новогодние праздники

«Ленивый» режим и традиционные застолья – серьезный удар по организму. А вы как думали? Обилие праздничных блюд и малоподвижный образ жизни грозят не только лишними килограммами, но и дисбалансом в его работе.

Как уберечь свое тело от таких перегрузок и выйти сухим из воды войти в новый год «налегке»? Отвечает SNCMedia.

Прежде всего, пересмотрите свое новогоднее меню (пока не поздно). Не перегружайте стол тяжелыми блюдами и крепким алкоголем. Есть множество легких питательных блюд, которые позволят хорошо себя чувствовать на протяжении всех новогодних каникул и в то же время украсят праздник. Попробуйте изучить кулинарные традиции разных регионов или даже стран, исследуйте и экспериментируйте. Подумайте, как сделать вкуснее и полезнее ваши любимые блюда, и выбирайте качественные продукты.

К примеру, покупной майонез для салатов можно заменить домашним и приготовить его самостоятельно, а вместо колбасы для оливье подойдет отварная говядина или куриная грудка. Старайтесь контролировать свой рацион и режим питания. Это не значит, что нужно ограничить себя во всех новогодних радостях: для начала достаточно регулировать порции и график, ужинать не позднее 9 вечера.

Обязательно включите в рацион овощи. Причем, в любом виде – и свежие, и тушеные, а также овощные салаты и соки. Они обладают и дезинфицирующими свойствами, а также богаты клетчаткой, которая полезна для работы кишечника и печени.

Советуем не игнорировать и фрукты. Помимо любимых мандарин, налегайте на апельсины, яблоки, мандарины, бананы. В них содержатся витамины, антиоксиданты и глюкоза, в которой ну очень нуждается ваш мозг в период праздничного веселья. Лайфхак: несколько кусочков ананаса помогут вам ускорить пищеварение

Что касается алкоголя, отдавайте предпочтение мононапиткам, а не коктейлям. Девизом должно стать «меньше спиртного и больше питьевой воды» – из-за тяжелой пиши и алкоголя организм склонен задерживать воду и замедлять метаболизм, что может негативно сказаться на самочувствии.

Если действительно хотите позаботиться о своем здоровье, забудьте про газированные напитки и сладкие соки; достаточно одного-двух бокалов шампанского в новогоднюю ночь, причем очень важно его качество.

Помните, что алкоголь вызывает отеки. К тому же, в нем очень много калорий.