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Экономика
29.12.2017
Салiдарнасць
«Перед Новым годом подарок «народцу» сделал»

С 1 января в Беларуси сразу на 40 рублей вырастет минимальная зарплата – до Br305.

Фото с сайта babyblog.ru

Вроде бы положительная новость означает печальный факт. Вероятно, теперь минималку будет получать едва ли не треть страны. В регионах большинство работников зарабатывает как раз около 300 рублей.

Правда, точных данных нет. До 2017 года Белстат периодически публиковал на своем сайте информацию о медианной зарплате, благодаря чему было очевидно, что большинство белорусов получают заметно меньше средней зарплаты по стране. Но теперь данные по медианной зарплате будут публиковать раз в два года в специальном сборнике. 

На форумах новость о заметном повышении минималки в целом восприняли без энтузиазма. 

«Хоть что-то», – пишут пользователи на talks.by.

«Чтобы заработать такие деньги в глубинке, женщинам нужно жить возле крупных трасс и подрабатывать, торгуя телом».

«Типа перед Новым годом подарок «народцу» сделал».

«Увеличение минималки влечет дальнейшее увеличение цен, платежей и проезда».

«Если минималку подняли на 10%, то цены вырастут на 20% (народная примета)».

«Получается, половина жителей РБ живет на минимальную зарплату?»

«305 рэ – читай 260 на руки».

«Людей оформляют по договору и обходят этот указ Лукашенко».

«Выход есть всегда. теперь в деревнях на работу берут не на ставку, а на 0,25 или 0,5, 0,75 ставки», – пишут в комментариях на Onliner.by.  

 
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