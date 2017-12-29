После развода с женой минчанин похудел на 45 килограммов. Фотофакт

Артур рассказал Onliner.by, как ему это удалось.

До недавнего времени минчанин работал таксистом.

– Я выезжал в четыре дня, катался до ночи. А по выходным мы с женой ели. Заказывали на 80 рублей, на 90, на 100. Сейчас я вспоминаю те масштабы и думаю, что это вообще сумасшествие.

Иногда получалось так: пицца, кола, пару больших бургеров, картошка, чипсы, еще два литра колы, Snickers, M&M’s, печенье или шоколадка к чаю. На одного человека. Все съедалось за час-полтора.

— За год совместной жизни таких вечеров было не меньше 120. Я не занимался, работал сидя — меня, конечно, разнесло. 129,6 — мой самый критичный вес в то время. Многие избегают стресса и депрессии с помощью алкоголя, наркотиков, других вещей. Я же забывался и забивался едой.

В 24 года у Артура было килограммов 40 лишнего веса и развод. После этого он исключил из рациона все сладкое и газировки, и стал усердно заниматься в тренажерке.