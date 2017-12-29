В минском магазине рухнули полки с алкоголем. Фотофакт

На полу оказалось несколько десятков бутылок с вином.

Фото t.me/koko_by

На «новогоднюю трагедию» обратили внимание в телеграмм-канале фудхантеров «Мерзкий Кокобай». Что любопытно: одна из бутылок чудом удержалась на месте, оставшись стоять на полке.

По сведениям Еврорадио, фото сделано в магазине Bigzz на пересечении Логойского тракта и МКАД. В магазине происшествие подтверждают, но рассказывают неохотно, мол, «зачем выносить сор из избы».