Ученым повысили тарифные оклады

Александр Лукашенко подписал указ №467 «Об оплате труда работников бюджетных научных организаций».

Указом предусматривается повышение тарифных окладов (до 300%) работникам бюджетных научных организаций, сообщает пресс-служба главы государства. При этом решение о повышении до 200% будет приниматься руководителями бюджетных научных организаций, свыше 200% - органами государственного управления, в ведении которых находятся бюджетные научные организации, и НАН Беларуси.

Кроме того, указом разграничены полномочия государственных органов, НАН Беларуси в установлении отраслевых стимулирующих выплат, расширены права руководителей бюджетных научных организаций в регулировании уровня оплаты труда работников в зависимости от решаемых ими задач, сняты ограничения в размере 40% фонда заработной платы и экономии средств, предусмотренных на оплату труда, при направлении их на премирование и установление стимулирующих выплат работникам за счет бюджетных и внебюджетных средств.

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