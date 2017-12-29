Ученики гомельской школы №67 поедут на конкурс в Польшу
Об этом свидетельствует письмо из отдела образования Гомельского облисполкома.
Фото со страницы родительского сообщества в «Однокласниках»
Ученики гомельской школы №67 все же смогут принять участие в международном фестивале в Польше. Об свидетельствует ответ на коллективное обращение родителей, полученный из отдела образования Гомельского облисполкома.
Напомним, что поездке на конкурс препятствовала бывший директор школы, которую уволили с должности.
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