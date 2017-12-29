Ученики гомельской школы №67 поедут на конкурс в Польшу

Об этом свидетельствует письмо из отдела образования Гомельского облисполкома.

Фото со страницы родительского сообщества в «Однокласниках»

Ученики гомельской школы №67 все же смогут принять участие в международном фестивале в Польше. Об свидетельствует ответ на коллективное обращение родителей, полученный из отдела образования Гомельского облисполкома.

Напомним, что поездке на конкурс препятствовала бывший директор школы, которую уволили с должности.

Кого родители гомельской школы №67 просят назначить новым директором. Фотофакт