БелАЭС предложили использовать для майнинга криптовалют

Можно ли использовать энергию белорусской АЭС для майнинга криптовалют? Таким вопросом задался минчанин Александр Хрол и написал в Администрацию президента.

— Я помню, что они не знали, куда девать энергию от АЭС, — рассказывает мужчина. — Литовцы отказались, еще и политизировали это. Из России и так энергия поступает. Остается Украина, но у них своих электростанций много. И еще поляки — и то не факт.

У меня была идея, что эту энергию можно пустить под системы майнинга криптовалют. Я знаю, что на это нужно очень много энергии. Я написал, что если будет законодательство, которое создаст условия лучше, чем в других странах, то на это пойдет большая часть электроэнергии.

Минчанин отправил свои идеи в Администрацию президента. Оттуда ответили и передали письмо Академии наук. В Академии наук предложение пообещали принять во внимание и проанализировать.

«Поднимаемые вами вопросы майнинга и эффективного использования криптовалют, основанных на технологии блокчейна, относятся к сложным современным проблемам, изучением которых сейчас занимаются как отечественные, так и зарубежные специалисты, — говорится в ответе из Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси.

Майнинг криптовалют требует использования значительных вычислительных ресурсов и затрат электроэнергии. В частности, прорабатываются вопросы возможного использования в этих целях электроэнергии, которая будет вырабатываться строящейся белорусской АЭС».

Напомним, майнинг — процесс регулярной проверки блоков транзакций системы блокчейна. Майнинг требует большого количества вычислительных мощностей. И у кого их больше, тот может раньше остальных проверить шифр блока и забрать свое вознаграждение криптовалютой.

Биткоины сейчас майнят при помощи «интегральных схем специального назначения» (ASIC). Для майнинга альткоинов — всех криптовалют, кроме биткоина — можно использовать самодельные «фермы». Обычно их собирают из нескольких видеокарт, материнской платы и других элементов.

Декрет № 8 «О развитии цифровой экономики» полностью легализовал процесс майнинга. Согласно документу, физические лица вправе заниматься майнингом, хранить токены, а также приобретать и отчуждать их. Эта деятельность не считается предпринимательской.