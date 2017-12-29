«Нас приглашают минимум пять государств». Лукашенко собирается в Америку

Глава Беларуси в 2018 году планирует совершить ряд визитов в страны американского континента.

Об этом Лукашенко заявил сегодня, общаясь с журналистами во время посещения Минского городского клинического онкологического диспансера.

— Мы точно побываем в Америке. Там у нас есть немало вопросов, нас приглашают минимум пять государств. И мы обязательно там должны побывать, чтобы прежде всего наладить торгово-экономические отношения, которые всегда являются фундаментом, — цитирует белорусского лидера его пресс-служба.

Александр Лукашенко уточнил, что визиты прорабатываются как в уже традиционные страны-партнеры, так и в другие.

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