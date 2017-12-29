Старые песни о главном от Лукашенко под Новый год

Зацепило! Пятничные откровения главы государства напомнили сказку про белого бычка.

29 декабря Александр Лукашенко сделал ряд заявлений, прослушав которые, трудно избавиться от ощущения, что где-то мы это уже слышали. Возможно, не раз. И нам не показалось, судите сами.

— Поэтому главное для вас — рожать. Остальное все за нами, — заявил глава государства, отвечая в пятницу на вопрос о рождаемости в стране.

Сравним: «Обращаюсь к нашим дорогим женщинам — рожайте и знайте: как бы ни было сложно, мы сохраним поддержку семей, воспитывающих детей» (из новогоднего обращения 1 января 2017).

Родить для Лукашенко. История в трех эпизодах

Тут стоит напомнить о том, что вопросами стимуляции рождаемости руководитель страны занимается не первый год. И вот какая любопытная закономерность в этом прослеживается: первыми, как правило, следуют щедрые обещания, но потом, в реальности, итог их исполнения оказывается несколько скромнее. Как, например, обещание бесплатной квартиры семьям с тремя детьми вылилось в новое обещание… 30% скидки на покупку жилья. Или свежий пример: главу государству, видимо, так впечатлила «трата колоссальных денег на поддержку материнства и детства», что в итоговой версии проекта бюджета госпрограмма «Здоровье народа и демографическая безопасность» «похудела» на 110 тысяч рублей.

И снова здравствуйте! Дисциплина

Во время пятничного выступления прозвучало слово «дисциплина». Глава государства заявил, что никакая рыночная экономика, никакие преобразования не дадут толчок для развития агарной отрасли:

— Они человеческий труд и организованность не заменят. Поэтому, если наладим нормальную дисциплину на селе в целом, не только в агропромышленном комплексе, если мобилизуемся, мы значительно прибавим в будущем. Ни деньги, ни дотации, ни техника — этого всего хватает. Если это нормально организовать, будет результат.

Вспомним посещение Александром Лукашенко ОАО «Беловежский» в 2015-м. Тогда он заявил, что «в сельском хозяйстве обеспечение дисциплины является сейчас вопросом номер один». Так как «этой отрасли государство уделяет особое внимание, оказывает поддержку, в том числе финансовую, обеспечивая АПК высокопроизводительной современной техникой».

— Без дисциплины мы будем идти по наклонной. Будет дисциплина, порядок, в том числе технологический — мы будем развиваться.

Как видим, годы идут, а дисциплина в сельском хозяйстве по-прежнему вызывает вопросы. Но тут уж не нужно быть гуру экономики, чтобы понять простую вещь: сколько не пой старые песни о главном, сколько не лечи словом «дисциплина» сельское хозяйство, а без рынка и преобразований будет только хуже. И доказательством этому служит каждое третье хозяйство, попавшее в статус убыточных.