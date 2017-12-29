Цифра дня. Внешний госдолг Беларуси за год вырос еще на несколько миллиардов долларов

Внешний государственный долг Беларуси по состоянию на 1 декабря 2017 года составил $ 16,6 млрд.

Как сообщает сайт Министерства финансов, с начала года внешний государственный долг увеличился на $ 2,9 млрд, или на 21,3%.

В январе-ноябре 2017 года привлечены внешние государственные займы на сумму 3 769,0 млн. долларов США:

- 1 400,0 млн. долларов США – еврооблигации;

- 1 194,4 млн. долларов США – Правительства и банков Российской Федерации;

- 800,0 млн. долларов США – Евразийского фонда стабилизации и развития;

- 227,8 млн. долларов США – банков КНР;

- 141,2 млн. долларов США – МБРР;

- 5,6 млн. долларов США – ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга с начала 2017 года составило 915,2 млн. долларов США:

- 339,3 млн. долларов США – Правительство Российской Федерации;

- 264,8 млн. долларов США – Евразийский фонд стабилизации и развития;

- 245,8 млн. долларов США – банки КНР;

- 62,1 млн. долларов США – МБРР;

- 2,7 млн. долларов США – США;

- 0,5 млн. долларов США – ЕБРР и СИБ.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 декабря 2017 года составил 9,1 млрд. рублей.

Совокупный госдолг Беларуси вырос за январь-ноябрь на Br5,3 млрд, или на 14,4%, и составляет Br42,3 млрд.