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29.12.2017
Салiдарнасць
Фотофакт. Журналисты госСМИ подарили Лукашенко елочные шарики с изображением комбайна

Глава Беларуси получил необычный подарок к Новому году.

Презент ему вручили представители госСМИ во время общения в Минском городском клиническом онкологическом диспансере, который 29 декабря посетил Лукашенко.

Как сообщает БЕЛТА, идея подготовить подарок для президента у журналистов возникла буквально пару недель назад. Причем хотелось, чтобы это была вещь со смыслом. Дизайн подбирали самостоятельно.

В итоге на расписанных вручную стеклянных елочных шарах появились изображения Дворца Независимости, Мирский и Несвижский замки, виды Беловежской пущи, спортивные и религиозные объекты.

Не обошли стороной и малую родину главы государства. На одном из шаров изображен родной дом Александра Лукашенко в Шкловском районе и комбайн «Палессе». «Именно тот, за работой которого белорусский лидер наблюдал во время рабочей поездки летом этого года», — отмечает в сообщении.

 
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