Как белорусы отреагировали на новость о задержании влиятельного директора круглянской ПМК.

28 декабря TUT.BY сообщил о задержании директора круглянской ПМК № 266 Николая Патрончика, известного своими связями в верхах власти. В частности, известно, что руководитель предприятия поддерживает отношения с нынешним министром архитектуры и строительства Анатолием Черным, а также вице-премьером Михаилом Русым. Об этом он сам говорил в январе 2017 года:

— Я могу сейчас вице-премьеру набрать, могу министру.

ПМК № 266 известно тем, что полностью отстроило малую родину Александра Лукашенко — деревню Александрия и Ледовый дворец в Шклове, а также резиденцию главы государства «Александрия-2».

29 декабря Следственный комитет официально заявил о возбуждении в отношении Патрончика уголовного дела.

«Да Новага Года мы з імі усімі разбярэмся!»

Новость о задержании влиятельного руководителя собрала сотни комментариев на интернет-форумах. Предлагаем краткий обзор мнений.

«В Беларуси очень опасно иметь деловые качества лучше, чем у председателя, и опасно их иметь наравне с председателем! А влиятельным у нас может быть только один человек!» — пишет один из участников обсуждения на дискуссионной площадке talks.by.

Другой участник дискуссии высказался о связях задержанного: «Одно то, что он бахвальствует, что может всяким чинам вот просто взять да позвонить, говорит о многом. И явно не с хорошей стороны».

Участники обсуждения припомнили и о прежних громких задержаниях: «Вот это дела, я в шоке. Взяли одного из неприкасаемых. Похоже, подошла его череда делиться, после Чижа и Баскина».

«Что ж, где-то через годик начнем читать, что круглянская ПМК легла на лопатки», — поделился пессимистическим прогнозом один из форумчан.

Читатель «Нашай Нівы» увидел в произошедшем параллели с недавним обещанием Лукашенко разобраться с некоторыми из красных директоров в кратчайшие сроки:

«Да Новага Года мы з імі усімі разбярэмся!»

Другие читатели задаются вопосами о причинах задержания и о секрете успешности круглянского ПМК:

«Прямо 37-й год в зеркальном отражении — поначалу одни строили и подстраивали под власть держащего, затем их зачистили и устранили, дабы не мешать наслаждаться построенным, чтобы никто не знал реальную цену этого великолепия».

«Але ж пытанне — чаму яно паспяховае? Мо таму, што менавіта яму давалі ўлады самыя выгадныя заказы і аб’екты, фінінансаваныя дзяржавай. Што магчыма ў непразрыстых умовах і без сапраўднай канкурэнцыі. Ну а дзе дзяржаўныя заказы, там аб’ёмы, грошы, «асваенні», завышэнні і г.д. Пакуль не будзе сапраўднай канкурэнцыі, пакуль чынавенства не перастане трымаць сваіх, у т.л. і па мясцоваму прынцыпу, нічога не зменіцца».