Лукашенко: «Я подумал, что мы тратим колоссальные деньги на поддержку материнства и детства»

Глава Беларуси 29 декабря посетил реконструированный Минский городской клинический онкологический диспансер, где ознакомился с современными методами диагностики и лечения пациентов и пообщался с журналистами.

В частности, он затронул вопрос поддержки материнства и детства, сообщает пресс-служба главы государства.

— Нигде в мире нет такой поддержки материнства и детства, как в Беларуси, — подчеркнул белорусский лидер.

Он рассказал, что когда при обсуждении бюджета на следующий год рассматривался вопрос финансирования соответствующих расходов, то он попросил представить ему консолидированную информацию на этот счет.

— Когда собрали воедино на пять страниц, и я это прочитал, действительно подумал, что мы тратим колоссальные деньги, — отметил Александр Лукашенко.

Сообщается, что журналисты подарили главе государства к Новому году эксклюзивный набор елочных украшений.