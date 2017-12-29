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Экономика
29.12.2017
Ярослав Романчук, Белгазета
Раздвоение вечности: Лукашенко-2017 против Лукашенко-2005

22 декабря президент РБ впервые использовал формат большой встречи с бизнес-сообществом. Примерно 250 человек со всех регионов страны участвовали в своеобразном политэкономическом семинаре - мастер-классе. Президент хотел услышать реакцию из первых уст на принятые им документы, которые, по мнению правительства, квалифицируются как революционные.

Речь шла, в первую очередь, о декрете N7 от 23.11.2017г., а также о декрете N8 «О развитии цифровой экономики», подписанном буквально накануне, 21 декабря.

Глава страны особо подчеркнул диалоговый формат встречи, настаивая на серьезности созданного им Совета по развитию предпринимательства: «Это единственный совет, который создан при президенте, других таких советов нет. И это говорит о серьезности отношения к данному вопросу». Без ведома и согласия Совета, по словам Александра Лукашенко, не должен приниматься ни один документ, регламентирующий деловой климат в стране. Вполне в духе либеральных экономистов президент отметил: «Саморегулирование бизнеса и минимизация вмешательства должностных лиц госорганов в его деятельность - вот основа проводимой в стране работы по развитию экономики». Многие его тезисы звучали так, как будто он в течение года регулярно беседовал со сторонниками свободного рынка, сингапурского чуда и Людвига фон Мизеса одновременно.

Лукашенко-2017 vs Лукашенко-2005

В 2005г. невозможно было представить встречу Лукашенко с бизнес-сообществом для активизации диалога бизнеса и власти, для обсуждения тезиса «малый и средний бизнес - важнейшая составляющая устойчивого развития экономики Беларуси». В конце 2017г. это стало реальностью.

В 2005г. невозможно было слышать от Лукашенко: «Если бы в Беларуси все было частным, я бы был вечным президентом». Частная собственность подвергалась обструкции и анафеме. В 2017г. он говорит про частников либо нейтрально, либо позитивно.

В 2005г. по инициативе Лукашенко шло ужесточение регуляторного, административного, контрольного жима на предпринимательство. В конце 2017г. он заявляет: «Давно пора искоренить так называемую галочно-палочную систему отчетности, когда во главу угла ставятся суммы штрафов, количество выявленных правонарушений и уголовных дел».

В 2005г. Лукашенко обещал пожать руку последнему предпринимателю. В конце 2017г. он требует «не ограничивать инициативу людей. Хочет человек булочки печь и продавать - пусть занимается, если спрос на выпечку есть». Десятки видов деятельности - через уведомительный принцип регистрации. «Если человек хочет что-то делать, не мешайте ему, а помогите. Если он чего-то не знает, объясните».

В 2005г. Лукашенко безоговорочно был на стороне «красных» директоров, принимал огромные программы их всесторонней поддержки. В конце 2017г. он заявляет: «Больше сталкиваюсь с тем, что не бизнесмены-частники просят поддержки из бюджета - финансовой и так далее, а наши, как их называют, красные директора… Они вместо того, чтобы на рынке искать ниши и реализовывать продукцию, ногой дверь в кабинет открывают к любому вице-премьеру, премьеру, а те мне предложения шлют: давайте 0 млн. дадим, этому 50 млн. в оборотку, этому -чтобы погасить кредиты, которые он брал на модернизацию производства. И пошло-поехало. Этого быть не должно».

В 2005г. Лукашенко соглашался с правительством в том, что налоговая система страны чуть ли не оптимальная, не противился росту налоговой нагрузки и усложнению налогового администрирования. В конце 2017г. он требует начать «масштабную переработку Налогового кодекса. Он должен быть простым и понятным. Но главное - способным поддерживать экономическую деятельность, а не заставлять субъекты хозяйствования искать лазейки для ухода от финансовых и налоговых обязательств».

В 2005г. Лукашенко поощрял укрепление и наращивание щупалец сотен контрольных органов. В конце 2017г. он заявляет: «Помните, что грамотная организация системы контроля - важнейший фактор в привлечении инвестора. Необходимо сместить акценты в работе контролирующих органов, нацелив их на профилактику нарушений… Выявили нарушения - дайте предписание устранить, если это не уголовные. Но работу предприятия - не останавливать».

В 2005г. Лукашенко считал необходимым регулировать чуть ли не каждый шаг производителя товаров и услуг через лицензии, сертификаты, санитарные, пожарные, ветеринарные и административные процедуры. В конце 2017г. он с гордостью заявляет: количество правил пожарной безопасности сокращено в 11 раз, санитарных требований - в 13 раз, ветеринарных - в 10, что «достаточно подать одно-единственное уведомление в исполком - все! На следующий день можно приступать к работе».

В 2005г. Лукашенко призывал свою вертикаль укреплять и поощрять государственный бизнес. В конце 2017г. он требует от должностных лиц всех уровней - от председателя сельсовета до министра - соблюдать не только букву, но и дух принятых решений. А суть этого самого духа такова: «Каждый руководитель, представляющий государственную власть, при осуществлении контактов с бизнесом должен следовать единой формуле. Если закон позволяет помочь - помоги! Если закон не позволяет помочь - не мешай! Если закон требует вмешаться - тогда действуй».

В 2005г. Лукашенко скорее в качестве забавного эксперимента легализовал деятельность Парка высоких технологий. В конце 2017г. он подписал декрет об IT-стране, который по многих параметрам является лучшим в мире.

В 2005г. в команде Лукашенко не было даже духа профессионалов, которые говорили бы о раскрепощении предпринимательства, макроэкономической стабильности, понимающие императивы современной глобальной экономики. Сегодня из топ-чиновников таких 7-9 человек. Причем их голос слышен при обсуждении самых острых проблем, начиная от инфляции, заканчивая субсидиями госсектору.

Причины трансформации

Лукашенко-2017 отличается от Лукашенко-2005г. не только потому, что в 2005г. белорусская экономика была на стадии бума, что в 1995-2005гг. произошло удвоение ВВП страны в долларовом выражении, а в 2017г. старые источники роста иссякли, страна с трудом выбирается из рецессии и стагнационной ловушки. Его риторика и решения изменились в т.ч. потому, что с 2006г. по 2017г. бизнес и независимое экспертное сообщество терпеливо, профессионально, научно обоснованно и доступно предлагали властям диалог на основе Национальной платформы бизнеса. Результат налицо.

Да, хотелось быстрее, больше и глубже. Да, по-прежнему сильны мощные корпоративные интересы номенклатуры и «красных» директоров. Никуда не исчез конфликт интересов в органах власти, когда номенклатурное начальство одними руками создает законы, регулирует бизнес, выдает лицензии/разрешения и одновременно занимается коммерческой деятельностью. Эти товарищи не хотят ничего менять. Да, белорусская экономика - это по-прежнему 80% госсобственности, а органы госуправления пропускают через свои руки 43-50% ВВП. Да, еще только начинает выкристаллизовываться понимание того, что экономическая свобода — ценнейший нематериальный актив для обеспечения быстрого, долгосрочного инклюзивного экономического роста. Да, еще зверствует статья УК о лжепредпринимательстве, губит инвесторов субсидиарка и «незаконная предпринимательская деятельность», но эти проблемы уже стоят в повестке дня бизнеса и власти.

Еще есть много фейков в белорусском законодательстве, регулирующем производство, финансирование и обмен товаров и услуг. Тысячами исчисляется число жертв среди предпринимателей от деятельности силовой, судебной и административной системы. Но, к сожалению или к счастью, с учетом качества политических, правовых и силовых институтов Беларуси, взглядов и готовности к действию населения и самого бизнес-сообщества другого реального пути, кроме вот такого памяркоўнага изменения экономики в целом и бизнес-климата в частности нет.

 
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