Шендерович: «Государство тоталитарное берет на себя патент на насилие»

Известный публицист Виктор Шендерович в передаче на «Эхо Москвы» прокомментировал взрыв в Питере и требование Путина «ликвидировать бандитов на месте».

«Так он бесстрашный человек! «Возвращайся, сделав круг» – называлось это. «Мочить в сортире» — на прошлом витке этого интеллекта это звучало так. Он с этого начинал. А потом объявил, что это удалось. Ближе к его президентству или в первый год было объявлено, что, собственно говоря, терроризм побежден в России. Прошло 17 лет — и где? и что? будем считать, сколько погибло?

Штука в том, что эти желваки ходящие, этот металл в голосе, это все прикрытие абсолютно полной импотенции в этом вопросе. Ничего мы не можем сделать с терроризмом. Единственное, что удалось в этом смысле сделать – это посадить убийцу просто во главе республики. Того террориста, которого недомочили на прошлом витке. Он теперь у нас герой России и глава Чеченской республики. Вот и всё. И ад продолжается, только теперь это ад государственный. Он и раньше был государственным, только тогда «мочили в сортире». На местности это металлическое заявление обернулось фильтрационными лагерями, зачистками. Те, кто постарше помнят Алхан-Юрт, Самашки, Комсомольская. Помнят Чернокозово те, кто внимательно следили…

Государство тоталитарное берет на себя патент на насилие. Любое тоталитарное государство говорит: я носитель насилия! Никаких особенных бандитов при Гитлере — какие бандиты. Просто государство выполняет эту функцию. Берет на себя эту функцию. Государство – бандит. Чему мы получаем подтверждение ежедневно. Но я просто хочу, вернувшись от широкого круга, — к этой точке: «мочить в сортире» в 2000 году и в конце 2017 года – то же самое. Между этими двумя точками погибли, я полагаю, тысячи мирных людей. Тысячи мирных людей погибли. Убитые и террористами — и теми, кто должен бороться с террористами. Совместными усилиями. Вот результат.

Есть исламский терроризм, главной целью которого является, как мы знаем западный мир. Исламский терроризм, который Россия еще со времен Советского Союза (правопреемником которого она является), поддерживает, снабжает автоматами Калашникова, взрывчаткой… Арафатовские ребята в Крыму нашем, — нашем Крыму, советском — обучались. Взрывать дискотеки и автобусы и вести партизанскую войну. Мы кормили этих нелюдей, Америка тоже внесла свой вклад, разумеется. С двух сторон мы формировали этот исламский терроризм. Мы своих сукиных детей растили, они – своих. Теперь это выросло все в совершенно глобальную, очень серьезную угрозу.

Есть исламский терроризм – в сторону это. Есть, тем не менее, наше крыло этой проблемы. И наше крыло связано с коррумпированностью органов, со сращиванием органов с террористами, с бандитами. С тем, что ни одного случая коррумпированности американского офицера спецслужб (или израильского, или немецкого офицера спецслужб) мы не назовем. Ну, я, по крайней мере, не знаю. У нас — через запятую. Любое дело, куда ни ткни. С дела Политковской. Кругом офицеры ФСБ. В связных бандитов… Вот тебе убийство Немцова, вот тебе убийство Политковской. Куда ни ткни, там все орденоносцы, все офицеры. ФСБ, МВД. Это существенная разница.

Поэтому не надо прикрывать словами о борьбе с мировым терроризмом, не надо делать вид, что мы заодно тут с миром. «Мы», «мы» я говорю – администрация Путина эксплуатирует эту тему! С помощью этой темы она пытается найти общий знаменатель в переговорах с Западом. Это такая карта в переговорах. Связанная с тем, что мы очевидно совершенно выпали из мирового сообщества, а Путин очень хочет вернуться. Чтобы сняли санкции — или не дай бог не дошли до индивидуальных, что представляет для них самую большую опасность. Единственно реальную для них опасность. И вот здесь карта борьбы с терроризмом очень кстати. И вот эти ходящие желваки, металл в голосе – и мы заодно со всем прогрессивным человечеством!