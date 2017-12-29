«Собственным выстрелом в ногу власть поставила под угрозу функционирование модели»

Экономист Сергей Чалый считает, что Лукашенко находится в поиске новой базы и легитимности.

По мнению экономиста Сергея Чалого, которое он высказал в эфире программы «Экономика на пальцах», Александр Лукашенко оказался перед необходимостью поиска новой базы и легитимности.

— В результате довольно острого кризиса, который во многом был вызван и собственным выстрелом в ногу — декретом №3 — действительно случилась ситуация, которая поставила под угрозу функционирование модели, «доказавшей свою эффективность». Уникальной белорусской экономической модели (на самом деле — политэкономической), которая, по большому счету была закреплена в новой редакции конституции 1996 года. Подразумевающую вертикаль власти, определенное отношение к бизнесу, — объяснил Чалый.

Экономист также рассказал о том, как в изменившейся экономической ситуации, меняется отношение власти к белорусам:

— Теперь выясняется, что государству и народ свой — как чемодан без ручки — и нести тяжело, и бросить жалко.

Эксперт напомнил частые высказывания главы государства о том, что теперь белорусам нужно и самим о себе позаботиться: «Давайте вы как-то в этом вопросе больше, местные власти, бизнес и так далее».