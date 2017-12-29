Белоруска в Испании: «Законы здесь на стороне обычных людей. Матерям-одиночкам дают помощь 500 евро»

Наталья Лицкевич живет и работает в Испании уже 15 лет. О себе, жизни и работе за границей женщина рассказала корреспонденту «Медиа-Полесья».

— Как получилось, что Вы решились уехать из Беларуси?

— В 2002 году две мои двоюродные сестры работали на юге Испании – в Jerez de la Frontera. Они меня пригласили, я согласилась... Поехала без всяких колебаний и страха, закрыв глаза на все. Сестры работали там небольшой период, но потом уехали, не дождавшись легализации. А я осталась. В 2004 году вышел закон о легализации, я получила вид на жительство... Сейчас каждые 5 лет автоматически его обновляю.

— А семья, дети?

— Моим детям было на тот момет: Николаю — 9, Александру – 6. Они остались с отцом, а я содержала семью.

— С чего началась Ваша трудовая деятельность?

— Какая работа может быть у начинающего?! Работала в очень богатой семье и выполняла всю работу по дому. Потом год ухаживала за пожилыми людьми в доме престарелых, но больше никогда не работала на уборке по дому... Иногда по часам смотрела за детьми...

— Сейчас Вы живете и работаете в Валенсии. Как там оказались?

— Переехала в Валенсию спустя 4 года нахождения в Испании, буквально влюбилась в этот чудесный город. Меня покорила архитектура и культура валенсианцев, в отличие от Андалусии, где жила раньше. Андалусы очень разговорчивые и веселые, очень амбициозные, а валенсианцы более серьезные и интеллигентные.

— Вы сами решили менять свою жизнь и переезжать в Валенсию, или появилось более выгодное предложение?

— В Валенсии жила моя знакомая, она меня и пригласила. Я устроилась поваром в итальянский ресторан «Milaneza». Там проработала 2 года и многому научилась. Итальянскую кухню до этого не знала, но с детства любила готовить и схватывала навыки на лету.

— А специальное образование?

— Оно не требовалось. Нужны были работники с желанием работать. Пиццу, лазанью, канелонес, спагетти «Карбонара» и многое другое – все это научилась готовить. Потом случайно в автобусе познакомилась с монахиней… Мы вышли на одной остановке и разговорились. Она предложила мне поработать поваром в религиозном центре.

Наталья любит готовить. Масса из кокоса и кедровые орешки

В центре было 25 просвитеров и 5 человек обслуживающего персонала. Я — повар, другая – сервировала стол и подавала еду, третья – занималась уборкой, еще одна – утюжкой.

— У этих людей, наверняка, особые кулинарные требования, предпочтения?

— Еда на элитном уровне. Замороженных продуктов не использовали. готовила все сама: и выпечку, и еду. В основном – все в запеченном в духовке или на гриле виде, морепродукты и рыба — в разных вариантах приготовления. Моим путеводителем была книга, разработанная для таких центров, название переводилось как «заумная кухня». В этой книге 2.000 страниц. И за 6 лет я практически все рецепты испробовала.

Об оплате – не баловали в этом плане. Но я очень привыкла к своим напарницам, они – чистокровные валенсианки. Мы дружно работали, я всегда была заводилой, смешила их русскими анекдотами, учила говорить по-русски.

— Был ли языковой барьер, когда только прилетели в Испанию?

— Нет, я схватываю на лету, и к языкам у меня всегда была тяга. К тому же, когда ехала в Испанию, полгода готовилась. И базовые слова и предложения знала. Училась по разговорнику. И смотрела фильмы на испанском языке. Рекомендую изучать язык по фильмам, по зрительной памяти, так быстрее запоминаешь. Сейчас владею испанским в совершенстве.

— Вы все время были заняты готовкой. А время на себя оставалось? Куда-то выйти, прогуляться, например?

— Мой график был с 8.00 утра до 16.00. Один выходной был. Но мне предложили еще одну работу. По вечерам я ходила в семью слепых. Готовила им ужин, подавала, а потом уходила. Очень любила этих людей, да и им нравилась моя стряпня. Одним словом, крутилась, как белка в колесе. В выходной день решала свои дела по дому. Иногда ходила в театр на оперу или послушать музыку оркестровую. Раньше больше путешествовала. Где только ни побывала: Андалусия, Малага, Севилья, Хаен, Гранада, Марвелья, Кордова, Галисия, Канарские острова…

— А где Вы жили?

— Снимала квартиру.

— Вы проработали так 6 лет… А дальше?

— Зарплата стояла на месте, поэтому ушла. А дальше снова по ресторанам… Набиралась больше опыта и практики. Сейчас знаю испанскую, итальянскую, вегетарианскую, китайскую, мексиканскую кухню. На данный момент работаю в обыкновенном испанском ресторане.

— Какое любимое блюдо у валенсианцев?

— В Валенсии много отличных блюд из мяса, а также разных видов колбас (кровяная колбаса, колбаса «чориссо» и так далее), вкус которых удивит даже самых изысканных гурманов. Кухня Валенсии по объему употребляемого риса уступает, пожалуй, только Китаю. В этой провинции выращивают около 100 сортов риса. Один известный кулинарный критик совершенно справедливо однажды заметил, что Валенсию можно определить как часть Китая в бассейне Средиземного моря. Совершенно очевидно, что самое популярное в Валенсии блюдо — это «паэлья».

— Часто ли удавалось бывать в Лунинце?

— Каждый год бывала, на месяц приезжала. Очень скучала по любимым сыновьям. Я обожаю их, они у меня очень хорошие, добрые и умные, и спасибо Богу, что он оберегал их от беды. Самым сложным была дистанция с детьми, это святое материнское чувство… Так уж сложилось… Каждый день я молила Бога, чтобы он их опекал. Несмотря ни на что, я самая счастливая женщина, у меня два великолепных сына, любимая невестка, которая, как дочь мне, и моя принцесса – внучка Златка! Вот такая я молодая бабушка! А вообще, я позитивный человек, по жизни с улыбкой, ничего не боясь, иду к своей цели напролом.

Старший сын Николай с женой Илоной

Первая внучка Злата

Младший сын Александр

— Расскажите о жизни в Испании.

— Начнем, с законов. Они здесь на стороне обычных людей. У нас на бирже люди получают копейки, да еще и штраф дают за тунеядство, что просто абсурдно. А здесь за каждый отработанный год дают 4 месяца «биржи» с оплатой 70 процентов от последнего оклада. Дают помощь матерям-одиночкам в размере 500 евро, инвалидам, вдовам. При смерти мужа вдова до самой своей смерти получает его пенсию. Красный Крест у них работает на высоком уровне. Монастыри дают ночлег бездомным на некоторое время. Соцслужба по защите женщин и SOS работают круглые сутки. Эмигрантам дают помощь разных типов, детям — на книги, на обучение. Испанцы живут одним днем. Даже в период кризиса 2014-2016 год они веселились. С утра они сидят в барах и пьют кофе, негде яблоку упасть. Как — будто дома нет кофе! Они практически живут на улице!

— Как отличается уровень жизни в Испании и в Беларуси?

— Уровень интеллекта и менталитет наш намного выше. А вот уровень жизни — намного выше здесь. Испанцы — люди простые, и в толпе не различить расслоения общества на богатых и бедных.

— То есть, не бегут в банк, не берут кредит под бешеные проценты, чтобы купить дорогущий авто?

— Здесь тоже все живут кредитами и ипотеками. Но испанцы не тратят деньги на новую мебель, как мы, у них антиквариат стоит годами, пока не посыплется труха. Они лучше эти деньги просидят в баре каждый день. При этом они очень спортивные люди: бегают, катаются на велосипедах… Но работать сами не хотят. Эксплуатируют наемников и эмигрантов, которые берутся за любую работу…

— Как обстоят дела, к примеру, с медициной?

— На лекарства дают 30 процентов скидки по рецепту. Но вот чтобы дождаться специалиста и взять талон к эндокринологу, травматологу или ревматологу, иногда приходится ждать по полгода. Так и умереть можно, не узнав своего диагноза J. Конечно, можно поехать в госпиталь и там просидеть 6-7 часов, пока тебя осмотрят и сделают аналитику… Но в поликлиниках очередей, столпотворения нет, все цивилизованно, все приходят по времени. Прием у врача – бесплатно, у каждого есть пластиковая карточка (SIP). Те, кто платит за эту карту (точнее, фирма платит по месту работы), имеет право на бесплатное лечение. В карте — история болезней пациента. Нелегалов обслуживают в экстренных случаях.

— Как коренные жители относятся к эмигрантам?

— Отношение к эмигрантам? По – разному. Есть и расисты. Но я не сталкивалась с такими людьми. Валенсианцы – доброжелательный народ.

— Испания с каждым годом становится более популярным туристическим направлением, в том числе у белорусов. Расскажите, какие места стоит посетить?

— В Валенсии обязательно стоит посетить крупнейший в Европе Океанографический центр, в котором собраны представители флоры и фауны со всего мира. Каждая экосистема находится в отдельном здании: в одном отдыхают морские львы, в другом — стаями проплывают яркие тропические рептилии, шумят птицы. Очень большой дельфинарий и шоу с дельфинами...

Не менее интересным станет посещение Музея Науки имени принца Фелипе. Это необычное здание, опирающееся на пять колонн с полностью остекленным фасадом, содержит интересные экспонаты, в том числе и выставку под названием «Титаник», рассказывающую историю кораблекрушения... Очень увлекательная прогулка... Меня лично очень покорила площадь Королевы (Plaza de la Reina), являющейся одной из главных исторических достопримечательностей города. Здесь располагаются лучшие туристические рестораны Валенсии, и самое главное — знаменитый Кафедральный собор Святой Марии, где хранится Святой Грааль — чаша, из которой Иисус Христос вкушал вино во время Тайной вечери. Достопримечательностей очень много…

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— Скоро Новый год, как его в Испании празднуют?

— Этот праздник испанцы считают семейным, поэтому встречают его дома в многочисленном кругу родных. Испанцы очень часто ходят в ресторан в будние дни и выходные. Сколько живу, ни разу не видела испанцев в ресторане на Новый год. Да и конец года они не считают особым праздником. Они не особо готовят горячие блюда, как мы. У них план-аперитив. Закуски холодные (канапки, креветки, мидии, устрицы, нарезка мясная, фрукты и их знаменитое вяленое мясо (Jamon). И много сладостей. Рождество они встречают очень организованно, с танцами и песнями. Я бы сказала, что на их праздничном столе больше посуды и аксессуаров, нежели еды.

— Чего ждете в Новом году Вы?

— Планирую, что в этом году ко мне приедут погостить дети. У меня сейчас все хорошо, личная жизнь налаживается, я любима и люблю – это бесценное женское счастье.