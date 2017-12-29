Класковский: Болтаться между Россией и Европой нашей стране предстоит еще долго

Власть признала фиаско белорусской модели, но готова ли к ломке командно-административной системы?

Эксперты о политических итогах года и прогнозах на год наступающий.

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— Если предельно коротко сформулировать итоги года, то это будет слово «тунеядцы», — говорит политический обозреватель Александр Класковский. Антидармоедские протесты эксперт называет главным событием по ряду причин. Прежде всего потому, что впервые не столько оппозиция шла впереди со знаменем, сколько это было стихийное движение, которое быстро распространилось по регионам.

— Белорусское руководство после этих протестов, несмотря на то, что они были достаточно жестко подавлены, окончательно пришло к пониманию необходимости изменений белорусской модели, — считает Александр Класковский.

Лукашенко, который прежде козырял своим консерватизмом, подчеркивал, что никаких реформ в Беларуси не нужно, в конце года стал рефреном повторять, что он не ретроград и не выступает против новаций. Глава государства подписал целый ряд декретов — и о раскрепощении бизнеса, и о создании IT-страны.

— По сути, он признал фиаско прежней модели, которая базировалась на получении субсидий от России и эксплуатации советской индустриальной базы. Этот ресурс исчерпан, и консерватор Лукашенко вынужден идти на революционные шаги. Пока еще не в целом в экономике, а в отдельных ее кластерах, — говорит Александр Класковский.

Сейчас, по прогнозам эксперта, главный вызов будет заключаться в том, что белорусское руководство попытается как-то совместить эти прогрессивное кластеры с массивом нереформированной госсобственности.

— Шансы на успех здесь невелики, — констатирует политический обозреватель. — Сейчас идет большая дискуссия политизированной публики, удастся ли Лукашенко при ставке на высокие технологии провести модернизацию. В какой-то степени это возможно, есть примеры. Но я думаю, что чуда не случится, и этот вызов будет висеть дамокловым мечом над белорусской властью.

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