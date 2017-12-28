«Чтобы не знали «по 500» — это сколько?» Зачем Лукашенко упрощать школьную программу

Белорусы ответили Лукашенко.

Глава Беларуси обнаружил, что школьная программа «очень насыщенна и сложна». Об этом он заявил сегодня во Дворце Республики на новогоднем благотворительном празднике для детей.

«Предстоящий год будет самым серьезным в плане образования. Здесь мы должны провести серьезнейшее мероприятие по совершенствованию нашего образования, сделать его нормальным и адаптированным к современной жизни и жизни в будущем», — сказалАлександр Лукашенко.

Белорусы неоднозначно восприняли заявления президента. «Сейчас Карпенко упростит — оставит арифметику и письмо. Народцу знания не нужны — тут есть кому за него думать!» — отмечают комментаторы на дискуссионной площадке talks.by.

«Кого хотите вырастить? Дебилов? Что вы все, что школьная программа сложна, ноете? Или, может, Коленьке сложно?»

«Чтобы не знали «по 500» — это сколько?»

Впрочем, мнения комментаторов разделились:

«Нашу систему образования уже давно надо реформировать».

«Оставьте образование таким, как оно есть! Руки прочь! Не изображайте бурную деятельность! Хватит экспериментов!»

«Школьная программа у нас нормальная... Просто надо нормально учиться. А снижать уровень образования в стране — преступление!»

«Школьная программа, и правда, сложна, я с ребенком в 3 классе (именно Я) делаем домашнюю работу до 22.00 а еще и спортом нужно заниматься».

«Почему из уст Трампа и прочих Меркель тяжело представить слова о том, к которому часу детям в школу ходить и что им там учить?»

«Видать, и сам уже с Колем не может уроки делать. Сложно. Так ведь сам же довел до такого состояния школьную программу».

«Лучше и дешевле построить школу для одного ученика, чем мучить детей всей страны, делая из них дебилов и тупоголовых, строгая, как в совке болванки».