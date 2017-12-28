Шендерович объяснил, почему анекдоты при Брежневе смешнее, чем при Путине

Известный писатель и публицист Виктор Шендерович, отвечая на вопросы зрителей телеканала «Дождь» поделился своим мнением по поводу политической сатиры и того, почему в брежневские времена при сопоставимом сроке правления анекдотов было больше и они были смешнее.

«Вернулся страх. А к брежневским поздним временам страх как раз уходил. Встречное движение. Тогда уходил страх все-таки, если посмотреть с дистанции, со сталинских времен, с вообще людоедских времен. Все-таки случился ХХ съезд, все-таки была оттепель и все-таки поздний Брежнев, как вы помните, уже на анекдоты сил не хватало, страха уже не было. Анекдоты рассказывали, как вы помните, уже совершенно в открытую, нормально. Страх вернулся, во-первых.

Во-вторых, тогда была абсолютно дискредитирована идеология к брежневским временам. Та идеология, с которой они начинали, лежала в руинах. В нашей с вами молодости человек, который всерьез говорил про коммунизм, был либо идиот, либо провокатор, никакого третьего варианта, собственно, не было.

Сегодня за путинское время выращено очень сильное, опасное, демагогически очень опасное… гораздо сильнее работает пропаганда, чем в советские времена. В позднесоветские времена она была унылым фондом, ну Кириллов Игорь что-то говорит с Верой Шебеко, мы это даже не обсуждали, это не занимало такого места в сознании, как сегодняшние пропагандисты. В обратную сторону ушел вектор исторически, поэтому сегодняшняя пропаганда гораздо опаснее. Страх вернулся, и есть идеология, что делает нашу ситуацию, на мой взгляд, немножко опаснее, чем позднесоветская, потому что тогда мы жили в ожидании естественных перемен, было понятно, что когда все это рухнет, может что-то возникнуть другое, по крайней мере, идеологически. Сегодня, мы видим, что пропаганда и эта идеология, агрессивная идеология, имперская идеология очень сильная и очень хорошо работает на мозги.

Анекдоты есть, и если бы я хотел рисковать судьбой телеканала Дождь, я бы рассказал вам парочку. Но я воздержусь».