«Снежок? Ну, ты где? Я тут шкварочек нажарила, бульбачки натолкла, папа шампанское открывает»

Журналист Дмитрий Растаев на своей странице предложил свою версию того, почему у Беларуси не сложился «роман со снегом» в этом Новом году.
«В этом году у Беларуси что-то не складывается со снегом. Все его потуги зависнуть на лоне Синеокой заканчиваются грязью и лужами во дворах. Но если в октябре это было объяснимо, в ноябре терпимо, то очередная оттепель в декабре уже наводит на грустные мысли. Как бы не остаться нашей красавице в девках, то бишь без снега к Новому году...
25 октября
СНЕГ: - Беларусь, привет! С Новым годом!
БЕЛАРУСЬ: - Снег, ты чё, с дуба рухнул? Какой Новый год - октябрь на дворе.
СНЕГ: - Ну дык я это… Соскучился. Люблю я тебя, Беларусь синеокая! Обнимашки?
БЕЛАРУСЬ: - Так, снег, давай без этих вот… Без дешёвых подкатов. Всему своё время. Будет зима - будут и обнимашки. А то навалился, блин…
СНЕГ: - А давай представим, что уже зима?
БЕЛАРУСЬ: - Я не такая.
СНЕГ: - Ладно, ухожу.
Уходит.
28 ноября
СНЕГ: - Привет, Беларусь! С новым счастьем!
БЕЛАРУСЬ: - Блин, снег, ну опять двадцать пять. Не можешь потерпеть пару дней?
СНЕГ: - Да я думал, днём раньше, днём позже…
БЕЛАРУСЬ: - Думал он! Индюк тоже думал. А я люблю точность. Как мой папа. Папу моего знаешь?
СНЕГ: - Видел как-то на лыжах…
БЕЛАРУСЬ: - Надо вас познакомить. Вот придёшь в следующий раз …
СНЕГ: - Гонишь?
БЕЛАРУСЬ: - Ну, не то чтобы гоню… Но ты же понимаешь.
СНЕГ: - Ладно, ладно, ухожу.
Уходит.
Где-то в декабре
СНЕГ: - Привет! С но…
БЕЛАРУСЬ: - Снова-здорово. Так, снег, давай поговорим серьёзно. На дворе сегодня какое число?
СНЕГ: - Вроде, пятое. Или седьмое.
БЕЛАРУСЬ: - Ты когда прийти должен был? Зима уж сколько дней, как началась!
СНЕГ: - Да я тут шёл мимо Украины, позвали в гости, не мог отказаться, еле вырвался потом. Такие милые люди…
БЕЛАРУСЬ: - Ах, так? Значит, ты меня на Украину променял? Кобель бандеровский!
СНЕГ: - Нет, нет, Беларусь, что ты! Только тебя люблю!
БЕЛАРУСЬ: - Ну смотри у меня… С папой знакомиться будешь?
С чердака доносится голос папы.
ПАПА: - Беларусь, хто там?
БЕЛАРУСЬ: - Снег пришёл.
ПАПА: - Грошы прынёс?
БЕЛАРУСЬ: - Вроде, не… Говорит, что любит.
ПАПА: - Вот тунеядец! Захотел и Беларусь любить, и грошы не платить. Ладно, пусть остаётся. Можа дзе на хозяйстве пригодится. Майнить умеет?
БЕЛАРУСЬ: - Снег, ты майнить умеешь?
СНЕГ: - Манить?
БЕЛАРУСЬ: - Майнить! Манить мы все умеем. Папа, вон, 23 года как манит…
СНЕГ: - Не знаю, не пробовал.
БЕЛАРУСЬ: - Па-а-а-ап! Он не умеет майнить.
ПАПА: - К чэрцям яго сабачым!
БЕЛАРУСЬ: - Слышал, что папа сказал? К чэрцям!
СНЕГ: - Слушай, Беларусь, я, конечно, всё понимаю…
БЕЛАРУСЬ: - К чэрцям!
Снег уходит, хлопая дверью.
31 декабря
Беларусь сидит с телефоном, набирает номер.
БЕЛАРУСЬ: - Алло! Снег? Снежок? Ой, привет! С наступающим! Ну, ты где? Чего не идёшь? Я тут шкварочек нажарила, бульбачки натолкла, папа шампанское открывает, только тебя и ждём… Как, в Украине? Почему в Украине? Что значит, задолбали? Куда-куда нам идти? Алло! Алло!
В трубке слышны короткие гудки. Беларусь садится на пол, ревёт.
БЕЛАРУСЬ: - Па-а-а-ап! У нас Новый год без снега буде-е-ет!!! А-а-а…
ПАПА: - Не плачь, Беларусь, не плачь, дзетачка. Все они такие. Сволачы и негодяи. Я один о тебе забочусь. Дам я табе снега.
БЕЛАРУСЬ: - Спасибо, па…
ПАПА: - Майнить умеешь?
БЕЛАРУСЬ: - А-а-а!!!
Занавес».