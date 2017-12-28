«Снежок? Ну, ты где? Я тут шкварочек нажарила, бульбачки натолкла, папа шампанское открывает»

Журналист Дмитрий Растаев на своей странице предложил свою версию того, почему у Беларуси не сложился «роман со снегом» в этом Новом году.

«В этом году у Беларуси что-то не складывается со снегом. Все его потуги зависнуть на лоне Синеокой заканчиваются грязью и лужами во дворах. Но если в октябре это было объяснимо, в ноябре терпимо, то очередная оттепель в декабре уже наводит на грустные мысли. Как бы не остаться нашей красавице в девках, то бишь без снега к Новому году...

25 октября

СНЕГ: - Беларусь, привет! С Новым годом!

БЕЛАРУСЬ: - Снег, ты чё, с дуба рухнул? Какой Новый год - октябрь на дворе.

СНЕГ: - Ну дык я это… Соскучился. Люблю я тебя, Беларусь синеокая! Обнимашки?

БЕЛАРУСЬ: - Так, снег, давай без этих вот… Без дешёвых подкатов. Всему своё время. Будет зима - будут и обнимашки. А то навалился, блин…

СНЕГ: - А давай представим, что уже зима?

БЕЛАРУСЬ: - Я не такая.

СНЕГ: - Ладно, ухожу.

Уходит.

28 ноября

СНЕГ: - Привет, Беларусь! С новым счастьем!

БЕЛАРУСЬ: - Блин, снег, ну опять двадцать пять. Не можешь потерпеть пару дней?

СНЕГ: - Да я думал, днём раньше, днём позже…

БЕЛАРУСЬ: - Думал он! Индюк тоже думал. А я люблю точность. Как мой папа. Папу моего знаешь?

СНЕГ: - Видел как-то на лыжах…

БЕЛАРУСЬ: - Надо вас познакомить. Вот придёшь в следующий раз …

СНЕГ: - Гонишь?

БЕЛАРУСЬ: - Ну, не то чтобы гоню… Но ты же понимаешь.

СНЕГ: - Ладно, ладно, ухожу.

Уходит.

Где-то в декабре

СНЕГ: - Привет! С но…

БЕЛАРУСЬ: - Снова-здорово. Так, снег, давай поговорим серьёзно. На дворе сегодня какое число?

СНЕГ: - Вроде, пятое. Или седьмое.

БЕЛАРУСЬ: - Ты когда прийти должен был? Зима уж сколько дней, как началась!

СНЕГ: - Да я тут шёл мимо Украины, позвали в гости, не мог отказаться, еле вырвался потом. Такие милые люди…

БЕЛАРУСЬ: - Ах, так? Значит, ты меня на Украину променял? Кобель бандеровский!

СНЕГ: - Нет, нет, Беларусь, что ты! Только тебя люблю!

БЕЛАРУСЬ: - Ну смотри у меня… С папой знакомиться будешь?

С чердака доносится голос папы.

ПАПА: - Беларусь, хто там?

БЕЛАРУСЬ: - Снег пришёл.

ПАПА: - Грошы прынёс?

БЕЛАРУСЬ: - Вроде, не… Говорит, что любит.

ПАПА: - Вот тунеядец! Захотел и Беларусь любить, и грошы не платить. Ладно, пусть остаётся. Можа дзе на хозяйстве пригодится. Майнить умеет?

БЕЛАРУСЬ: - Снег, ты майнить умеешь?

СНЕГ: - Манить?

БЕЛАРУСЬ: - Майнить! Манить мы все умеем. Папа, вон, 23 года как манит…

СНЕГ: - Не знаю, не пробовал.

БЕЛАРУСЬ: - Па-а-а-ап! Он не умеет майнить.

ПАПА: - К чэрцям яго сабачым!

БЕЛАРУСЬ: - Слышал, что папа сказал? К чэрцям!

СНЕГ: - Слушай, Беларусь, я, конечно, всё понимаю…

БЕЛАРУСЬ: - К чэрцям!

Снег уходит, хлопая дверью.

31 декабря

Беларусь сидит с телефоном, набирает номер.

БЕЛАРУСЬ: - Алло! Снег? Снежок? Ой, привет! С наступающим! Ну, ты где? Чего не идёшь? Я тут шкварочек нажарила, бульбачки натолкла, папа шампанское открывает, только тебя и ждём… Как, в Украине? Почему в Украине? Что значит, задолбали? Куда-куда нам идти? Алло! Алло!

В трубке слышны короткие гудки. Беларусь садится на пол, ревёт.

БЕЛАРУСЬ: - Па-а-а-ап! У нас Новый год без снега буде-е-ет!!! А-а-а…

ПАПА: - Не плачь, Беларусь, не плачь, дзетачка. Все они такие. Сволачы и негодяи. Я один о тебе забочусь. Дам я табе снега.

БЕЛАРУСЬ: - Спасибо, па…

ПАПА: - Майнить умеешь?

БЕЛАРУСЬ: - А-а-а!!!

Занавес».