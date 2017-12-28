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28.12.2017
TUT.BY
Задержан влиятельный директор ПМК, отстроивший малую родину Лукашенко

Вчера силовики задержали одного из самых влиятельных строителей Беларуси, директора круглянской ПМК № 266 Николая Патрончика. Об этом TUT.BY рассказали несколько не связанных между собой источников.

— Говорят, вчера Патрончика — в наручники и увели. В Круглом это событие мощнее «Дожинок», — говорит собеседник TUT.BY.

Второй источник рассказывает, что в отношении Патрончика возбуждено уголовное дело. Его подозревают в хищении в особо крупном размере.

— Все решалось на уровне самого главного человека в стране (Александра Лукашенко. — Прим. TUT.BY), — добавляет собеседник.

Заслуженный строитель Беларуси Николай Патрончик руководит самым успешным предприятием в городе Круглое Могилевской области. Это государственная организация «Круглянская передвижная механизированная колонна № 266» (ПМК), где работает больше тысячи человек.

По телефону на предприятии рассказали, что Патрончика «не будет до Нового года». Причину отсутствия не пояснили. Обязанности руководителя сейчас исполняет Сергей Куренков.

В Комитете госконтроля сообщили, что ведомство не располагает информацией об уголовном преследовании в отношении Патрончика. В КГБ тоже нет сведений на этот счет. В Следственном комитете не опровергли и не подтвердили задержание Патрончика и пообещали прокомментировать этот вопрос позже.

Патрончик всю жизнь проработал в ПМК, а в 1995 году возглавил предприятие. При нем оно стало одной из самых известных строительных организаций не только в Могилевской области, но и в стране. ПМК построила разные объекты в Беларуси: от жилья до производственных помещений. Организация оказывает не только строительные услуги. Это крупнейший в районе собственник недвижимости: ему принадлежат несколько торговых и развлекательных центров, гостиница, ресторан, магазины, а также пасека, кондитерское производство, цеха по производству столярки, металлоконструкций, швейной продукции и мясопродуктов.

Кроме того, предприятие полностью отстроило малую родину Александра Лукашенко — деревню Александрия и Ледовый дворец в Шклове. В том числе ПМК сделала резиденцию президента «Александрия-2».

В интервью Naviny.by Патрончик называл Лукашенко «хорошим знакомым». В 2012 году президент предлагал Патрончику должность министра архитектуры и строительства, но тот отказался. А в 2015-м по указу Лукашенко Патрончика наградили орденом Отечества III степени.

К тому же Патрончик поддерживает отношения с нынешним министром архитектуры и строительства Анатолием Черным, а также вице-премьером Михаилом Русым.

— Я могу сейчас вице-премьеру набрать, могу министру, — говорил Николай Патрончик в январе 2017 года.

В Круглом же 66-летний Патрончик — самый влиятельный человек. Местные благодарны ему за то, что отстроил город. С другой стороны, Патрончик — жесткий руководитель, методы которого не всем подчиненным по душе.

 
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