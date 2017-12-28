Российским преступникам слили сведения о белорусе из закрытых баз — к нему «приехали в гости»

Минчанин Алексей рассказал в интернете поразительную историю о том, как конкуренция на пиратском рынке кино в российском интернете привела к угрозам и охоте на него. У шантажистов были о нем все сведения из закрытых баз: не только место жительства, но и адреса родителей и архив его правонарушений.

У парня своя группа ВКонтакте с широкой аудиторией, где он размещает переводы фильмов, сделанные российской студией. У той студии есть рекламодатели, которые платят за то, чтобы при показе фильмов демонстрировалась их реклама.

С пиратским бизнесом этой компании конкурирует аналогичный — студия озвучки «Кошара», аффилированная с российским онлайн-казино AZINO 777 — во все фильмы, озвученные «Кошарой», вставляется соответствующая реклама.

Логика проста: кто быстрее переведет фильм, ту рекламу и смотрят, ведь именно первая версия расходится по пиратским онлайн-кинотеатрах.

Здесь большую роль играет площадка распространения фильмов, а Алексей сотрудничать с «Кошарой» отказывался.

А когда, по-видимому, Алексей начал отбирать у «Кошары» значительную долю доходов, россияне решили найти его и наказать.

Первоначально у них имелось только фото Алексея.

Этим фото на сайте «Кошары» сопровождалось объявление о «поиске пропавшего», вознаграждение обещали не малое — тысячу долларов

Под видом заинтересованного Алексей сам отписался по указанному контактному адресу, на что получил ответ о том, что его ищут, чтобы «набить морду и передать привет, зафиксировав это на видео».

Обещали деньги и за какую-то личную информацию о человеке.

Потом на том же сайте начали появляться объявления о поиске «крепких парней для проведения силовой акции в Минске».

Видимо, кто-то откликнулся на предложение россиян: на сайте начали появляться личные данные Алексея, а также сведения о его родителях и жене.

Потом ему начали приходить эсэмэски с перечислением прежних административных правонарушений, намекая, что знают всю информацию о парне.

Мужчина полагает, что информация могла попасть к «Кошаре» от сотрудников силовых структур, так как в открытом доступе таких сведений, как архив правонарушений, номер паспорта, адреса родителей, конечно, нет.

В конце концов, на днях к его квартире наведались неизвестные в масках, пытались выманить его в подъезд, но он вызвал милицию.

Буквально в тот же день на дверях появилась надпись краской из баллончика «Кошара придет за тобой».

Как сказал Алексей «Нашей Ниве», он подал заявление в управление собственной безопасности МВД, а те перенаправили его в прокуратуру — теперь он ждет ответ.

В заявлении он просил провести проверку с целью выяснить, кто обращался к базе данных по сведения о нем и его семье, а также проверить эти действия на предмет нарушения статьи 179 УК РБ (незаконный сбор и распространение информации о частной жизни).

Но он писал заявление лишь по одному эпизоду, отдельно в милицию, как он говорит, не обращался.

«Я хочу найти и довести до суда дело в отношении тех людей, которые выдавали мои данные, данные про родственников, чем меня потом шантажировали», — сказал нам Алексей.

«Конечно, было страшно. Особенно, когда звонили в двери под видом соцработников. Спросили, «Алексей?». Я сразу понял всё, а они дальше: «Выходи». Зачем? «Узнаешь». Я в глазок глянул, а там один ползёт вдоль стены. И в этот момент понимаешь, что они так не только к тебе могут придти, но и к родственникам. Вот так. Я милицию вызвал. А на следующий день возвращался домой и увидел трёх человек без масок возле подъезда — маски медицинские были у них в руках. Тамстрашно уже не было — это малолетки какие-то. Я начал блефовать, мол, я их узнал, хоть и не был уверен, а они моментально разбежались. Теперь жалею, что не догнал кого-нибудь из них», — прибавил мужчина.

Он говорит, что из родственников про это никто не знает, только мама. Остальных не хочут волновать, тем более ему тяжело думать, что кто-то из них может стать жертвой российских гопников.

Но что будет, если подтвердится, что кто-то из сотрудников силовых ведомств причастен к сливу личной информации?

«Нашей Ниве» ответил на это пресс-секретарь МВД Константин Шалькевич.

«Слишком рано ставить вопрос, что к этому какой-то сотрудник милиции имеет отношение, так как существует много способов, которыми эта информация может попасть третьим лицам. Но я скажу, что это необычный случай, беспрецедентный! Если факты действительно подтвердятся, это приведет к уголовному делу в отношении тех людей, которые распространили служебную информацию. Впрочем, в этой истории несколько составов преступления: там и нанесение вреда имуществу, и угрозы, и распространение частных сведений. Пусть этот человек пишет заявление, будет проведено разбирательство», — сказал Шалькевич.