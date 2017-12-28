Старший сын Лукашенко вместе с семьей посетил детский дом. Фотофакт

Помощник главы государства по национальной безопасности Виктор Лукашенко в рамках акции «Наши дети» посетил детский дом семейного типа Риты и Сергея Кундиковых в Кличеве. Его сопровождали жена и дети, передает БЕЛТА.

В качестве подарков Виктор Лукашенко и его семья привезли детям игрушки, сувениры и сладости, причем постарались учесть пожелание каждого из детей. Только мечту Саши, который попросил африканского страуса, пообещали исполнить чуть позже - когда родители подготовят для этой экзотической птицы специальный вольер.

Дочь Виктора Лукашенко Виктория выразила восхищение людьми, которые не только дают путевку в жизнь собственным деткам, но и берут на себя большую ответственность воспитывать приемных ребятишек.

В канун Нового года средний сын Лукашенко традиционно показал свою семью. Фотофакт