Класковский: «Режим сел в лужу»

Александр Класковский в тексте на naviny.by заявил о фиаско «чарки и шкварки».

– Сегодня мы наблюдаем фиаско не только «особой» (на самом деле — просто отсталой, совковой, во многом паразитической) экономической модели, но и всей идеологии популистской власти.

Лукашенко и его окружение все время старались заземлить свою идеологию. Мол, нам чужды западные эфемерные материи типа демократии и прав человека (от митингов сала не прибавится, посмотрите, до чего майданы доводят), зато у нас простой человек гарантированно получает самое насущное — чарку и шкварку. Причем чарка все полнее, а шкварка все жирнее. Это называется стабильностью и уверенностью в завтрашнем дне.

Однако через два с лишним десятилетия оказалось, что режим отобрал у граждан не только свободы, право менять власть, но и перспективу достойного Европы благосостояния. Режим сел в лужу именно на почве тех приземленных материй, которыми бравировал и на которые делал ставку. И теперь у белорусов — ни свободы, ни приличного заработка.

«Судя по вкраплениям белорусского языка, Лукашенко изучает оппонентов в оригинале»