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Комментарии
28.12.2017
Юлия Латынина, Эхо Москвы
Латынина: «Если вы схватились за оружие – члены банды звонят крыше, и вас расстреливает ОМОН»

Сегодня утром читаю в новостях привычное: на некой фабрике «Меньшевик» стрельба. Какой-то псих взял заложника. Идет операция по задержанию, пригнали ОМОН, СОБР, все дела.

Илья Аверьянов

Привычно пропускаю мимо ушей: мало ли их, действительно, психов, которые в банк приходят и чем-то там обвязываются.

Потом вижу интервью стрелявшего Business FM. Стрелявший – Илья Аверьянов, директор фабрики. Против него действует, по его словам, банда кавказская, осетинская, с двумя прокурорами. Фабрику отбирают – по липовым искам, по поддельным документам.

Сегодня утром он пришел на работу, а к нему пришли, по форме приставы, а по сути, бандиты. С оружием и с корочками. Его брать. Он стал отстреливаться.

После этого бандиты при корочках, которые пришли к нему в кабинет и получили сдачи, объявили его террористом и вызвали ОМОН. (Это по его версии.)

«В настоящее время подозреваемый передвигается по территории фабрики и оказывает активное сопротивление в его задержании», — заявила агентству «Москва» некая Юлия Иванова, старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по городу.

Вопрос: вы кому больше верите – владельцу фабрики, который говорит, что на фабрику пришла кавказская банда под прокурорскою крышей, или СК РФ, который полагает, что, оказывается, владелец фабрики, к которому вломились – и есть террорист?

Это же ноу-хау.

Представляете – к вам приходят прямо домой. Банда. Вооруженная (тут национальность не важна). С купленной бумагой и силовой крышей. У вас дома – дети, жена. Показывают купленную бумагу, согласно которой решением Усть-Зажопинского райсуда ваш дом больше вам не принадлежит.

После этого вас выкидывают из дома.

Если выкинули – хорошо.

Если вы схватились за оружие – члены банды звонят крыше, и вас расстреливает ОМОН. Как террориста. И опасного психа. При задержании.

Ок. Я все понимаю. Фабрика дрянь, производство копеечное, мужик в долгах как в шелках и вообще люди, способные оказать сопротивление захватчикам, редко бывают адекватными. По нынешним временам «адекватный» — это тот, кто складывает лапки.

Но как получилось, что все наши силовые органы тут же приняли версию не владельца фабрики, а людей, которые в нее ворвались?

«На место прибыли глава столичной полиции Олег Баранов, следственно-оперативная группа, СОБР и ОМОН. Территория фабрики оцеплена, готовится операция по задержанию стрелка. Полиции не удается установить с ним связь, требований от него не поступало».

Оцените. Кто-то очень хочет застрелить этого человека раньше, чем он сможет подать голос.

Мрак.

***

По данным на обед четверга, бывший владелец фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов, задержанный за стрельбу в здании, по некоторым данным, объяснил случившееся самообороной. По словам мужчины, на него навел пистолет один из приставов, пытавшийся взыскать долг свыше трех миллионов рублей.

Аверьянов посчитал приход к приставов угрозой его жизни, из-за чего бывший владелец фабрики «Меньшевик» открыл стрельбу из карабина «Сайга». Так утверждает источник «Интерфакса» на предварительные показания задержанного. По его словам, Аверьянов произвел в здании «Меньшевика» 6 выстрелов, в то время как из пистолета пристава было выпущено 15 пуль.

При перестрелке, сообщил собеседник «Интерфакса», погиб 31-летний охранник Алексей Осипов. Аверьянов был задержан рано утром на складе бывшей типографии газеты «Правда». Накануне экс-владелец фабрики «Меньшевик» устроил стрельбу после перепалки с нынешним руководством предприятия. По данным СМИ, тогда же пришли судебные приставы, которые хотели взыскать с Аверьянова долг свыше 3 млн рублей. Стрелок после этого забаррикадировался в здании, а позже скрылся, несмотря на операцию, которую проводила Росгвардия.

Сам Аверьянов в беседе с радиостанцией «Business FM» рассказал, что у него отобрали фабрику по поддельным документам, а человека он убил случайно.

 
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