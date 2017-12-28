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Общество
28.12.2017
Салiдарнасць
Предприниматели написали письмо Лукашенко в надежде снять «петлю с шеи»

Представители «Перспективы» обратили его внимание на суть проблем ИП розничной торговли и внесли предложения по решению ключевых вопросов в данном секторе экономики.

Сообщается, что последние 10 лет активисты организации своими силами проводили и проводят на рынках и торговых центрах опросы  индивидуальных предпринимателей, а также делают анализ официальных статистических данных, «которые являются основой для определения болевых точек, препятствующих развитию предпринимательства».

«Пользуясь возможностью, хотелось бы донести эксклюзивную информацию в сфере индивидуального предпринимательства, которая стала доступна благодаря проведению исследований силами РОО «Перспектива». Из этого нужно сделать правильные выводы и через совместную работу вернуть доверие между ИП и властями, которое было серьезно подорвано в последние два года», — пишут авторы письма.

Перечислив основные моменты исследования, они подытоживают, что ситуация в среде ИП розничной торговли приближается к коллапсу, который необходимо избежать. Активисты отмечают, что их предложения  носят компромиссный характер.

«Сегодня  не допустимо, когда у  людей дела, которые ничего не просят у государства, кроме как не мешать работать, постоянно висит петля на шее, которую может затянуть любой чиновник и тем самым уничтожить бизнес в одночасье. Так жить нельзя и не позволительно, проблемы нужно срочно решать.

Предприниматели хотят жить в сильной и независимой Беларуси, а для этого нужно:

повысить уровень экономической свободы и конкурентоспособности предпринимательства;

повысить защиту субъектов предпринимательства от бюрократической волокиты и вымогательства;

расширить потребительский рынок товаров и услуг;

активизировать развитие регионов и столицы;

стабилизировать экономико-политическую обстановку в среде предпринимателей;

остановить закрытие предпринимателями своего бизнеса;

увеличить налоговые и иные поступления в бюджет;

создать новые рабочие места».

Александру Лукашенко предлагается организация прямого и откровенного разговора с представителями РОО «Перспектива», «в любом удобном формате, чтобы раз и навсегда снять все вопросы и напряжение, и тем самым вернуться к безопасной работе ИП, как это было ранее до 2014 года».

Отмечается, что для предпринимателей «очевидно, что без Вашего прямого участия ситуацию невозможно изменить, и она будет усугубляться и в дальнейшем».

Кроме того авторы призывают Совет по развитию предпринимательства при президенте поддержать данную инициативу и приложить силы для того, чтобы эта встреча состоялась.

 
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