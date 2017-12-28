Лукашенко анонсировал в 2018-м серьезнейшие перемены в образовании

В четверг глава государства выступил на благотворительном празднике «Наши дети».

- Предстоящий год будет самым серьезным в плане образования. Здесь мы должны провести серьезнейшее мероприятие по совершенствованию нашего образования, сделать его нормальным и адаптированным к современной жизни и жизни в будущем, - сказал Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

По его словам, школьная программа очень насыщена и сложна:

- Конечно, важно этот этап пройти достойно, получить знания, потому что (вы, наверное, тоже заметили) идти в будущее без знаний, особенно теперь, невозможно. Жизнь стала гораздо сложнее, и вам надо это все освоить.

С другой стороны, отметил он, в Беларуси постоянно проводится работа по адаптации школьной программы, делается все, чтобы она была доступной и оптимальной:

- Чтобы учителя и родители не насаждали вам лишнего, чтобы вы, кроме учебы, в школьные годы могли заниматься спортом, могли отвлечься на любимое мероприятие. И мы в этом направлении немало сделали.

Напомним, накануне Лукашенко выступил перед молодыми людьми, представляющими «Поколение Z», во Дворце независимости.