Кто поможет Лукашенко погасить в новом году старые долги?

Почему в ближайший год серьезных структурных реформ ждать не приходится.

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков предлагает Евразийскому банку развития подготовить отдельную стратегию сотрудничества с Беларусью. Зачем?

— Это желание, чтобы выдвигались менее жесткие требования. Очень часто на переговорах с мировыми финансовыми организациями, в частности, с МВФ с белорусской стороны звучат претензии, что эти структуры не понимают наши особенности, — говорит старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

Что интересно, требования ЕАБР по программе кредитования во многом похожи на рекомендации МВФ, периодически возникали вопросы по приватизации, по управляемости госсектора. Но ЕАБР это не МВФ и не Всемирный банк, он работает со странами бывшего СССР.

— С одной стороны, его решения давать или не давать деньги могут быть просто политическими, принимаемыми на уровне главы российского государства, учитывая долю России в этой организации, — считает эксперт. — Тем не менее, при кредитовании ЕАБР выдвигает определенные требования, есть матрицы, сроки выполнения, к которым привязывается выделение траншей. Уже были случаи, когда Беларусь не получала транши от ЕАБР по формальной причине — невыполнение всех необходимых показателей.

По мнению эксперта, кредиты ЕАБР очень важны для Беларуси с точки зрения рефинансирования существующих долгов.

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