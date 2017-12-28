.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Российским преступникам слили сведения о белорусе из закрытых баз — к нему «приехали в гости»
Начальник ГАИ назвал самое безопасное место в авто – не за водителем
Старший сын Лукашенко вместе с семьей посетил детский дом. Фотофакт
Класковский: «Режим сел в лужу»
Очередники, трепещите. Строгие правила в стихийной очереди за квартирами
7 фактов о зарплатах в Беларуси
Предприниматели написали письмо Лукашенко в надежде снять «петлю с шеи»
Лукашенко анонсировал в 2018-м серьезнейшие перемены в образовании
Кто поможет Лукашенко погасить в новом году старые долги?
Диспетчер скорой помощи: «В какой области у вас травма? В Гродненской»
Обманутый начальством работник «Беларускалия» добился справедливости
Войнович предсказывает России путь европейского развития
В минском аэропорту погиб инженер
Верховный суд оставил без изменения приговор фигурантам дела ошмянских таможенников
Убийца 20-летней минчанки явился в милицию с повинной
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Чем может закончиться спор Лукашенко и Семашко о «красных директорах»
Лукашенко раздал награды и комплименты. Все ли их достойны?
Кафе оштрафовали за неочищенную морковку после встречи Лукашенко с бизнесом
Люди, которых мы потеряли в 2017 году
В канун Нового года средний сын Лукашенко традиционно показал свою семью. Фотофакт
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Карикатура дня: «Я 12 лет разваливала производство в СССР»
Чем может закончиться спор Лукашенко и Семашко о «красных директорах»
Лукашенко раздал награды и комплименты. Все ли их достойны?
Кафе оштрафовали за неочищенную морковку после встречи Лукашенко с бизнесом
Люди, которых мы потеряли в 2017 году
В канун Нового года средний сын Лукашенко традиционно показал свою семью. Фотофакт
«Продаю машину, чтобы покупать продукты»
Белорусы об аварии в Москве: мы вытаскивали людей из автобуса, а другие стояли и снимали на мобильники
Палач белорусского народа Иван Жабрев
«Страшно, когда одни и те же люди создают сначала «страну тунеядцев», а потом берутся за IT-страну»
«Лукашенко надоело быть последним диктатором последней совковой страны Европы»
Политолог объяснил, почему Лукашенко не быть вечным президентом
«Кремлевский мамковед»: «Батька намутил свою цифровую экономику, с блэкджеком и картошечкой»
Могилев-Смоленск: «Раньше за машинами ездили, теперь — за едой»
Как в Беларуси по хитрой схеме дают деньги в долг
Прикол дня. Можно бесконечно смотреть на три вещи…
Топ-8 цитат Лукашенко на встрече с представителями деловых кругов
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Бабченко рассекретил «ученых» в резонансном ролике с утоплением таксы
Дзеці беларускіх топ-чыноўнікаў: дзе жывуць і чым займаюцца
Девушка, которая возглавила «Моладзь БНФ»
Снится Калифорния в промозглый зимний день…
Колю Лукашенко хотели наказать штрафам за драку во время хоккейного матча. Фотофакт
Оказывается, это так итальянцы советуют встречать 2018-й!
Сара едет. В Марокко!
Шеренга белорусских красавиц для гостей-президентов
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Экономика
28.12.2017
Геннадий Косарев, Завтра твоей страны
Кто поможет Лукашенко погасить в новом году старые долги?

Почему в ближайший год серьезных структурных реформ ждать не приходится.

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков предлагает Евразийскому банку развития подготовить отдельную стратегию сотрудничества с Беларусью. Зачем?

— Это желание, чтобы выдвигались менее жесткие требования. Очень часто на переговорах с мировыми финансовыми организациями, в частности, с МВФ с белорусской стороны звучат претензии, что эти структуры не понимают наши особенности, — говорит старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

Что интересно, требования ЕАБР по программе кредитования во многом похожи на рекомендации МВФ, периодически возникали вопросы по приватизации, по управляемости госсектора. Но ЕАБР это не МВФ и не Всемирный банк, он работает со странами бывшего СССР.

— С одной стороны, его решения давать или не давать деньги могут быть просто политическими, принимаемыми на уровне главы российского государства, учитывая долю России в этой организации, — считает эксперт. — Тем не менее, при кредитовании ЕАБР выдвигает определенные требования, есть матрицы, сроки выполнения, к которым привязывается выделение траншей. Уже были случаи, когда Беларусь не получала транши от ЕАБР по формальной причине — невыполнение всех необходимых показателей.

По мнению эксперта, кредиты ЕАБР очень важны для Беларуси с точки зрения рефинансирования существующих долгов.

Продолжение прогноза читайте здесь

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:5)
Главное
Что не так с имиджем Лукашенко
Невзоров: «Автором культа был маразматик Постышев, у которого крыша ехала во все стороны»
Собаку, подаренную на телеконкурсе слепому мальчику из Слуцка, посадили на цепь
Это надо видеть! Невероятное сходство Лукашенко и Путина в двух фото
Белорусы требуют запретить образы полуголых людей в рекламе
Лучшие фотографии 2017 года
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY