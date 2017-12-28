Это надо видеть! Невероятное сходство Лукашенко и Путина в двух фото

Как «двое из ларца» встречаются с простыми хлопцами.

Российские политические Telegram-каналы облетает свежий фотофакт: 27 декабря президент России Владимир Путин встречался с «простыми рабочими» завода «ГАЗ».

«Заметили парня в спецовке со странным проводочком в ухе. Ушной протез, наверное», – комментирует снимок канал «Дабл Ять».

Впрочем, для белорусов это – знакомая картинка. В ноябре 2016-го Александр Лукашенко очень похоже встречался с «простыми рабочими» предприятия «Могилевхимволокно».

Как отметил тогда зоркий глаз белорусских журналистов, президента слушал не один трудяга «со слабым слухом».