Невзоров: «Автором культа был маразматик Постышев, у которого крыша ехала во все стороны»

Публицист рассказал о явлении Деда Мороза народу и трагической судьбе его кровавого пиарщика.

– Дед Мороз – это явление абсолютно отдельное. И вот он совсем не свит и не сплетен из старых преданий, мягких сказок, – рассказал Александр Невзоров в эфире Эха Москвы. – Дед Мороз, как ни странно – о чем знают мало кто — имеет и автора и год рождения. Конечно, в славянской мифологии был очень злобный божок, но он, правда, назывался бог Трескунец, который умертвлял одиноких путников, леденил скот. Затем на тысячу лет о нем благополучно забыли.

И только большевики, ощутив определенный праздничный вакуум – это было где-то в 35-36-м году — решили все-таки внедрить новое социальное божество, новый культ, и в 1937 году на сцене Дома Союзов был официально представлен герой нового советского культа Дедушка Мороз.

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Примечательно, что у него был автор. И этим автором был кровавый маразматик Постышев, тот самый Постышев, который так увлеченно организовывал массовые репрессии, который затеял голодомор в Украине, у которого крыша ехала во все стороны. Он прославился тем, что изъял из продажи миллион коробков спичек по той простой причине, что во время зажигания спички пламя приобретало сходство с профилем Троцкого.

Чуть позже этот же Постышев, изобретатель деда Мороза, тот самый, который вывел и утвердил деда Мороза как социалистическую норму празднования и новый образ, обязательный для всех комсомольских, молодежных, детских ячеек – тот же самый Постышев запретил продажу любительской колбасы как контрреволюционной.

Что примечательно, Постышева через полтора года после того, как он создал образ деда Мороза и продвинул его в массы, расстреляли, что примечательно, на морозе. Это произошло в феврале 39-го года. Тело его оставили надолго остывать. И в общем, каким-то образом древняя языческая сказка такими образом воплотилась.

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