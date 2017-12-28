Обманутый начальством работник «Беларускалия» добился справедливости

Об этом сообщил помогавший ему правозащитник Леонид Судаленко.

Сергей Гринюк до трагедии. Фото со станицы в ВКонтакте

Напомним, электрогазосварщик Сергей Гринюк при ремонте конвейера в шахте получил переломы позвоночника и ноги. Будучи в состоянии шока, под уговорами руководства он указал, что упал с лестницы на даче – травму оформили не как производственную, а как бытовую.

28 декабря Леонид Судаленко написал в Facebook:

– В такие минуты испытываю гордость, причем не из-за победы в очередном кейсе, а потому, что помог добиться справедливости в деле обманутого начальством простого шахтера «Беларускалия»! Выздоравливай Серега, мы еще с тобой покатаемся на великах...

Как сообщает Белсат, солигорский следственный комитет обязал «Беларуськалий» признать травму работника производственной.