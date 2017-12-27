Собаку, подаренную на телеконкурсе слепому мальчику из Слуцка, посадили на цепь

В декабре 2016 года спонсоры телеконкурса ОНТ «Талент краіны» подарили незрячему мальчику из Слуцка щенка породы ретривер. Сергей Яцук получил собаку за пронзительное исполнение песни о своей мечте — иметь щенка.

Уже весной ретривер оказался на цепи во дворе недостроенного дома в деревне Прощицы.»Кур'ер» разбирался, почему пёс не может жить в квартире семьи, которая о нём мечтала.

О бедственном положении породистой собаки 6 декабря сообщила в редакцию жительница деревни Прощицы.

— Пёс сидит на цепи возле строящегося дома. Уже заморозки, снег. Пропадёт собака, жалко смотреть, — сказала она.

История подарка

Щенок появился в семье Яцук год назад благодаря сыну. 10-летний Сергей Яцук с рождения практически ничего не видит. «Кур'ер» подробно рассказывал о нём в публикации «10-летний мальчик из Слуцка скрывает от всех, что он слепой». Тогда история Сергея тронула многих читателей в Беларуси, и вскоре его пригласили выступить на телеконкурсе «Талент краіны». Там Сергей исполнил песню о собаке.

Организаторы конкурса решили исполнить мечту мальчика и подарили ему четырёхмесячного щенка породы золотистый ретривер, думая, что он станет поводырём и хорошим другом ребёнку.

Пса предоставила заводчица Светлана Радченко.

— Мы около месяца обсуждали с организаторами конкурса, мамой Серёжи, какую породу подарить семье, — рассказала в разговоре журналистке «Кур'ера» заводчица Светлана Радченко. — Они не хотели маленькую собаку, а попросили лабрадора. Но мы переубедили их, потому что лабрадоры очень активные, их сложнее воспитывать.

Семья согласилась на ретривера. Норман (так хозяева назвали щенка) — собака с отличной родословной, от кобеля из Швеции. Щенком он стоил 500 долларов.

Из квартиры в будку

Деревня Прощицы находится в десяти километрах от Слуцка. Там живут около 300 человек, сельчане и дачники. Участок семьи Яцук на улице Колхозной показали местные жители: недостроенный кирпичный дом, забора нет. Рядом с домом кирпичная баня.

Деревянная будка находится за домом, возле строящейся бани. Рядом валяется треснутое ведро из-под краски. Возможно, из него пёс ест. К будке прикручена металлическая цепь около двух метров длиной с тканевым ошейником. На момент приезда журналистов собаки возле будки не было.

На стук в дверь никто не вышел. Видимо, хозяев дома не было.

Глава семьи Яцуков с собакой после возвращения Нормана.

По словам соседки бабы Нины из дома напротив, собака живёт тут с весны 2017 года.

— Хозяева приезжают несколько раз в неделю, привозят еду, летом бывали чаще. Ну и соседи иногда подкармливают пса, — рассказала баба Нина.

Она удивилась, что собаки на цепи нет, потому что ещё вчера она там была.

Другая соседка Яцуков обеспокоена, что собака большую часть времени сидит одна на цепи и не получает двухразового питания и прогулок, как положено собаке её породы.

— Нам Нормана очень жалко — добрый, ласковый пёс. Когда его раньше закрывали в строящейся бане, он сделал подкоп (там пол земляной) и прибежал к нам на участок. Он не заслуживает такой участи, — сказали соседи.

Накануне Норман сорвался с цепи и убежал. С пропажей разбиралась милиция

Как оказалось, накануне приезда журналистов собака сорвалась с цепи и убежала. Хозяйка заявила о пропаже в милицию. Нормана поймали на следующий день. Он бегал по деревне.

«Для ребёнка разлука с собакой будет стрессом»

Елена Яцук, хозяйка Нормана, считает такие условия нормальными для собаки. «А куда мне деваться? Дома я её держать не могу, — сказала Елена „Кур'еру“. — Нормальные условия. Это ж собака. Тут два месяца этой зимы, она потерпит. Крыша, окна есть, будет жить в бане».

Елена Яцук объяснила, почему не может держать Нормана в квартире

Елена рассказала, что Норман попал к ним необученным щенком, заниматься с ним не было возможности. К тому же все члены семьи начали кашлять, поэтому собаку отвезли в деревню.

— Я тоже её любила, пока не пошла на всех аллергия, — сказала собеседница.

На вопрос корреспондента, почему она не хочет найти Норману другого хозяина, который обеспечил бы псу соответствующий уход, Елена ответила, что сын привык к Норману и для ребёнка разлука с собакой будет стрессом. По её словам, сын с удовольствием ездит с ними в деревню, чтобы покормить и поиграть с Норманом.

— Порода отличается доброжелательностью и привязанностью к людям. Примерно за год кинолог может обучить её навыкам поводыря при специальных тренировках, — отметила заводчица Светлана Радченко.

Она рассказала, что предлагала семье помощь в подготовке собаки, но Елена отказалась.

Светлана сказала, что если у семьи нет условий и возможностей для содержания породистой собаки, она готова помочь Елене найти новых хозяев.

— Содержать ретриверов можно дома или в вольере, но только не на цепи. От сидения на цепи у этой породы нарушается психика. Ему необходимы прогулки и движение. В морозную погоду ретривер должен содержаться в более тёплом помещении, — отметила Светлана Радченко.

По словам хозяйки, зимовать Норман будет в строящейся бане. Как рассказала соседка, сейчас он сидит там взаперти и часто воет.

Мнение специалиста

— Золотистые ретриверы уникальны, — рассказала Татьяна Пилипенко, эксперт-кинолог респуб­ликанской категории, заводчик питомника золотистых ретриверов «Золотой охотник».

Они ориентированы на человека, на выполнение его команд, о них часто говорят: «Собака с золотым характером». Они не переносят одиночества и совершенно не подходят для содержания на приусадебном участке в качестве сторожа. Хозяева должны это понимать.

Если ретривера держать на цепи или постоянно в замкнутом пространстве, то это губительно для его психики. Эта собака не может без общения.

Если ретривер мало двигается, то неизбежно возникают заболевания сердца и суставов.