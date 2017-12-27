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27.12.2017
Верховный суд оставил без изменения приговор фигурантам дела ошмянских таможенников

Верховный суд оставил без изменения приговор 16 фигурантам дела ошмянских таможенников.

Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе суда.

«Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Беларуси приговор Минского областного суда от 8 августа 2017 года в отношении 16 бывших сотрудников таможенного пункта пропуска «Каменный Лог» Ошмянской таможни оставлен без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения», - сказали в пресс-службе.

Большинству фигурантов этого громкого дела, организовавшим широкомасштабную схему уклонения от уплаты таможенных платежей, в августе судом было назначено наказание в виде лишения свободы. Максимальное наказание составило 11,5 года колонии усиленного режима.

Двоих суд приговорил к ограничению свободы. Литовского предпринимателя освободили из-под стражи в зале суда, назначив при этом штраф.

Участники преступной группы за взятки в нарушение таможенного законодательства осуществляли беспрепятственный пропуск крупных партий товаров через государственную границу Беларуси в пункте пропуска «Каменный Лог». Суммы незаконного денежного вознаграждения варьировались в зависимости от количества перемещаемых грузов.

 
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