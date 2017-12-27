Убийца 20-летней минчанки явился в милицию с повинной

22 декабря в Минске было совершено убийство девушки. Преступник скрывался от правоохранителей несколько дней.

Как установили сотрудники уголовного розыска, что в тот день в квартире отдыхала компания из пяти человек (четверо мужчин и одна девушка). Когда вечер подходил к концу, трое мужчин из этой компании ушли спать.

Проснувшись утром и зайдя на кухню, они увидели девушку, которая сидела на полу в слезах. Рассказала, что ее изнасиловал 46-летний мужчина, с которым она осталась наедине, когда остальные ушли спать.

Девушка пригрозила, что пойдет и расскажет все милиции, но преступник убедил всех, что сам с ней поговорит и конфликт уладит. Попросил товарищей выйти из кухни, сам остался с молодой особой. Результатом этой беседы стало убийство девушки. Ее тело преступник спрятал в диван, а позже планировал вывезти.

Преступник боялся, что его приятели, выпивавшие с ним в тот день, расскажут о случившемся и решил скрыться. Приятели так и поступили - сообщили в милицию.

Оперативники выяснили, что сразу после убийства мужчина уехал в Лидский район, потом приехал в Лиду, где попросил у прохожих телефон и снял квартиру на сутки.

После он решил, что дальше прятаться нет смысла, и явился в Ленинское РУВД с явкой с повинной, сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.