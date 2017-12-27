Белорусы требуют запретить образы полуголых людей в рекламе

Более 1,3 тысячи граждан подписались под коллективными обращениями с требованием запретить использование в рекламе полуобнаженных мужчин и женщин.

В качестве примеров приведена реклама известных брендов: сети супермаркетов спортивного питания Fizcult, производителя парфюмерии Dilis и бренда женского белья Verally, сообщает marketing.by.

Коллективные обращения переадресованы в Министерство антимонопольного регулирования и торговли из Национального собрания, Совмина, Минульта и Мингорисполкома.

Подписавшие обращение требуют: признать ненадлежащей наружную рекламу и рекламу в метро и торговых центрах, которая содержит образы полуобнаженных мужчин и женщин (преимущественно в рекламе женского белья, колготок и соляриев); скорректировать Закон «О рекламе», введя запрет на использование в рекламе полуобнаженных мужчин и женщин.

По мнению граждан, рассматриваемая реклама:

дискредитирует Республику Беларусь в глазах граждан государств с устойчивыми морально-этическими нормами;

порочит объекты, являющиеся историко-культурными ценностями;

пропагандирует сексуальную распущенность;

оказывает негативное влияние на формирование ценностей у детей; формирует образ женщины исключительно, как сексуального объекта и т.д.

К обращению прилагаются примеры подобной рекламы - как известных брендов, как и фотографии торговых точек на рынках.

Письмо рассмотрели и на заседании рабочей группы Межведомственного совета по рекламе. По мнению участников группы, нарушения требований Закона «О рекламе» в большинстве представленных сюжетов не усматривается. Правда, в отношении отдельных рекламных макетов все-таки «имеются признаки нарушения».

МАРТ также обратился к игрокам рекламного рынка с рекомендацией «не использовать в рекламе образы, подобные представленным».