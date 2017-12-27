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В мире
27.12.2017
ТАСС
Украина обменялась пленными с ДНР и ЛНР

Украина провела обмен пленными с сепаратистами в Донбассе.

Как сообщает ТАСС, обмен прошел 27 декабря на контрольно-пропускном пункте «Майорск» в районе Горловки в Донецкой области — нейтральной территории, разделяющей подконтрольные Киеву и ДНР районы.

Процедура продолжалась более пяти часов в присутствии представителей ОБСЕ и Международного комитета Красного креста по формуле «306 на 74», то есть Украина должны была передать сепаратистам 306 человек, а со стороны ДНР и ЛНР освобождались 74 человека.

Однако, как сообщает «Громадське», 43 из 306 пленных с украинской стороны вообще не приехали на обмен, поскольку уже отбыли наказание и были освобождены из-под стражи. Кроме того, еще 10-15 человек, прибывших на обмен, отказались возвращаться в ДНР и ЛНР.

В общем сложности Киев передал непризнанным республикам Донбасса 237 пленных, заявил представитель украинских властей в контактной группе по урегулированию конфликта Виктор Медведчук.

Со стороны сепаратистов, как и предполагалось, были освобождены 74 человека, заявила представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко.

Обмен пленными между участниками конфликта на востоке Украины по формуле «всех на всех» был одним из ключевых пунктов Минских соглашений, подписанных еще в феврале 2015 года. Однако более года никакого прогресса в этом процессе достигнуто не было.

Договориться об обмене пленными смогли после вмешательства президента России Владимира Путина, который в ноябре 2017 года впервые провел телефонные переговоры с лидерами ДНР и ЛНР. Позже на пресс-конференции в декабре Путин обвинил Украину в затягивании процесса обмена пленными. Окончательно условия обмена были согласованы 25 декабря при посредничестве патриарха Кирилла.

 
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