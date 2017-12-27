В Фейсбуке объяснили причины блокировки аккаунта Рамзана Кадырова

Facebook заблокировала аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова из-за санкций США.

Об этом RNS сообщили в пресс-службе социальной сети.

«Нам стало известно, и мы подтверждаем, что аккаунты принадлежали лицу или велись от лица, которое числится в списке граждан особых категорий, на которые распространяется действие торгово-экономических санкций США. В связи с этим Facebook несет юридическое обязательство деактивировать аккаунты этого лица», — сказали в пресс-службе Facebook.

Профили Кадырова в Instagram и Facebook заблокировали в конце минувшей недели. После этого он заявил, что будет выкладывать все свои новости в Mylistory.

— От меня ждали возмущений, но просчитались, это единственное, чем я доволен в действиях Instagram и их покровителей в Белом доме. Мне и самому давно приходила в голову мысль покинуть эту сеть. Но считал, что неудобно перед друзьями и подписчиками, а их у меня в Instagram и Facebook более четырех миллионов, — написал Кадыров.

26 декабря Роскомнадзор направил руководству Instagram и Facebook запрос с просьбой назвать причины удаления из соцсетей аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова.

20 декабря Минфин США внес Кадырова и еще четырех граждан РФ в санкционный список, им был закрыт въезд в США. В пояснении, по какой причине на главу Чечни наложили санкции, американское ведомство заявило, что «один из политических оппонентов Кадырова, как считается, был убит по его приказу».