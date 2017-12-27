«Мне казалось, привлечь зарубежные деньги для своей деревни – это фантастика...»

Как активистка из Аксаковщины победила безразличие чиновников и объединила местных жителей.

Футбольное поле, волейбольная площадка, баскетбольный щит, теннисный стол, турники и брусья… И это только начало! Жительница деревни Аксаковщина Мария Дащинская объединила всех местных для строительства спортивной площадки и решения общих проблем.

Мария Дащинская. Фото: из архива Марии Дащинской

– Перед праздником нам выделили машину песка, чтобы подсыпать волейбольную площадку, а меня как раз не было в деревне. Я бросила клич в наш чат: «Ребята, надо развезти и разровнять...». Через полчаса перезваниваю одной из наших активисток, она говорит: «Мария, все в порядке – тачек не хватает...».

Сейчас в деревне Аксаковщина, где проживает более тысячи жителей, все вопросы местное сообщество решает сообща. Если дело срочное, то работает общий местный чат в вайбере и, как правило, люди приходят друг другу на помощь. Но так было не всегда…

Как местной активистке удалось «расшевелить» соседей?

Деревня Аксаковщина находится в 30 км от Минска. Населенный пункт был создан в 70-е годы в лесу для обслуживающего персонала местного санатория. Деревня немаленькая – более 1000 человек, из которых 200 – дети и подростки и почти 200 — люди пенсионного возраста. Казалось бы, населенный пункт, откуда добраться до столицы на маршрутке можно за полчаса, сложно назвать глушью. Но для местных жителей совершенно нет вариантов, как проводить свободное время – ни школы, ни спортивного комплекса, ни кафе, ни клуба.

– На трех придомовых площадках поиграть в мяч невозможно – кругом машины. На месте бывшей баскетбольной площадки у нас несколько лет назад сделали стоянку для машин, – рассказывает Мария Дащинская. – И оживленная дорога рядом. А для игры в волейбол дети натягивали между двумя деревьями в лесу веревку.

Баскетбольная площадка превратилась в автостоянку. Фото: из архива Марии Дащинской

Сама активистка приехала сюда жить в 1982 году – молодую специалистку распределили работать в детский сад воспитательницей. Целеустремленность и желание улучшать мир вокруг себя помогли подняться и по карьерной лестнице. Уже через год Мария стала заведующей детсада.

После аварии на Чернобыльской АЭС санаторий «Аксаковщина» перепрофилировали в больницу реабилитации населения, пострадавшего от воздействия радиации. С 1993 года при больнице начал функционировать центр социально-психологической реабилитации, созданный в рамках программы «Юнеско-Чернобыль», где одним из направлений деятельности была работа с местным сообществом. Мария работала в центре психологом и заместителем директора. Однако в 2003 году этот центр расформировали, так как проблемы, появившиеся после аварии на ЧАЭС, уже были «решены».

Словом, активизировать своих односельчан Мария начала уже давно, хотя, как признается сама, делала все скорее интуитивно, чем по какой-то определенной методике.

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