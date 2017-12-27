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Общество
27.12.2017
Павел Рос
Врач – об анонсированном повышении зарплаты: «Это только звучит классно, но в реальности…»

Как декабрьское повышение окладов медицинских работников оценивают сами врачи?

В декабре решением Минтруда на 30-50% были увеличены тарифные оклады врачам-экспертам медико-реабилитационных экспертных комиссий, также подросли зарплаты фельдшеров и некоторых других медицинских работников.

Означает ли это, что белорусские медики, наконец, будут получать более достойную зарплату?

– Однозначно, нет, поскольку это повышение затронет лишь ограниченный круг медработников. У нас зарплаты в сфере охраны здоровья примерно на 35-40% ниже, чем зарплаты в сфере промышленности (за ноябрь 2017-го промышленность – 920 рублей, охрана здоровья – 648), – отмечает в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» врач одной из столичных клиник Андрей Витушко. – Причем, эта ситуация наблюдается уже на протяжении многих лет. О чем это говорит? Возможно, о том, как расставлены государственные приоритеты.

По словам собеседника, усугубляет такую ситуацию то, что в медицине по-прежнему сохраняется дефицит кадров, несмотря на неоднократные заверения руководства отрасли, что проблема практически решена.

– Есть такое понятие, как коэффициент совместительства – это когда один врач работает больше, чем на одну ставку. Уже несколько лет этот коэффициент составляет в среднем по стране около 1,4, а в некоторых регионах более 1,5. У среднего медперсонала коэффициент 1,26 по Беларуси, и до 1,43 – в Минске. Так что средний заработок, который сейчас есть, нужно оценивать с учетом этой практики. На заводе же никто не работает на полторы ставки просто так – если работник выходит, то он требует, чтобы за это платили адекватно. А в системе охраны здоровья все устроено иначе.

Декабрьское повышение зарплат медиков, по мнению специалиста, кардинально ситуацию не исправит, поскольку затронет лишь небольшое количество медработников.

Андрей Витушко уверен, что более корректно было бы рассуждать о «приближении среднего заработка в медицинской сфере до среднего заработка в промышленности».

– Чтобы хотя бы на первом этапе это были одинаковые цифры. А на втором этапе–сопоставимыми были заработки на одну ставку. Вот это было бы справедливо и корректно, – считает он.

А пока, по мнению собеседника, Беларусь теряет многих хороших врачей, которые из-за низких заработков уезжают работать в другие страны – в частности, в Россию.

 
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