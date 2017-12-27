Более 51% белорусов считают, что в 2017 году цены выросли «очень сильно»

Нацбанк начал публиковать информацию об инфляционных ожиданиях населения.

Очередь за дешевым мясом на рынке. Минск, осень-2017

По данным опроса, опубликованного Национальным банком, большинство белорусов считают, что цены в текущем году значительно выросли. Кроме того, по мнению 60,8% опрошенных, в 2018 году цены «будут расти так же интенсивно».

Интересно, что за последние три месяца 47,3% белорусов не совершали никаких крупных покупок, а чуть более 13% позволили себе покупку компьютерной техники или мобильных телефонов.