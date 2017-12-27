Лукашенко во Дворце напутствовал поколение Z: «От традиции не уйдет ни один президент»

Глава Беларуси выступил на новогоднем празднике для студентов и учащихся, достигших особых успехов в учебе, творчестве и спорте.

— Я искренне рад в такой праздничной атмосфере приветствовать вас — лучших, умных, подающих большие надежды совсем еще молодых людей, — сказал Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба. — Для нас очень важно сегодня увидеть здесь будущих звезд, будущих ученых. Для этого мы создавали фонды по поддержке талантливой, одаренной молодежи. И очень многие здесь сегодня присутствуют.

Он отметил, что лучшие представители молодого поколения приглашены на новогодний праздник во Дворец независимости, и это станет новой традицией:

— Любая страна сильна традициями. Пусть это маленькая традиция, но она останется, от нее уже не уйдет ни один президент, который придет в это здание после меня. И та молодежь, которая после вас сюда придет, всегда будет рада присутствовать в предновогодние праздники в главном дворце нашей страны.

Лукашенко выразил уверенность, что кто-то из присутствующих в будущем обязательно окажется в центре политической жизни:

— Только учтите: надо очень много работать, а главное — учиться. Я не хочу быть назидательным, говорить вам, что надо хорошо учиться, на десятки-девятки, ходить на секции и прочее. Но скажу одно: в жизни надо делать все вовремя. Если вы сейчас должны получить образование, вы его должны получить именно сейчас. Потому что завтра у вас будут другие проблемы, и образование получать будет поздно. Будете делать все вовремя — будете успешными.

Он констатировал, что молодежь практически все подвергает сомнению. В то же время он признался, что и сам живет по такому принципу. «И не я его придумал. Это идея Карла Маркса, он всегда завещал: подвергай все сомнению. Нельзя воспринимать любую идею, новации или же предложения слету — подвергай сомнению. Это не значит, что ты отвергнешь эту идею, мысль. Это первый шаг к тому, что ты будешь осмысливать эту идею. Ты ее осмыслишь и потом примешь решение: быть ей и тебе в этом процессе или ты эту идею и этот процесс для себя отвергнешь».

По словам Лукашенко, нынешнее поколение родилось и выросло в суверенной, современной, независимой Беларуси и не застало действительно тяжелый период жизни страны:

— Вы не знаете той жизни. Может, кто-то ее крылом как-то зацепил, но не жили в том государстве, в котором мы жили. Хорошо то, что вы граждане действительно суверенной, независимой страны, которую вам своими руками создавать.

И призвал молодых людей в будущем продолжать тот курс, который проводит нынешнее поколение:

— Давайте будем откровенны: нынешнее поколение создало эту страну, это государство, которое вам придется совершенствовать и подстраивать, если это будет нужно, под себя. Только не ломайте.

По его словам, сегодня задача юных граждан — учиться, получить достойное образование:

— Мы говорим: IT-страна, цифровая экономика, майнинг, биткоины и блокчейн. Без высочайшего образования в этой сфере никуда не уйти, если вы хотите состояться в этой жизни.

Он напомнил, что в текущем году был принят ряд решений по совершенствованию бизнес-законодательства:

— Мы приняли много решений, и исполнять их будут молодые люди, только вы. Можно было их не принимать и не осуществлять эти идеи, но тогда вся жизнь, весь мир пройдет мимо нас, и мы останемся на обочине. Поэтому очень важно в этой тяжелой, сложной жизни приспособиться. Нет, не стать прилипалой к чему-то и молчаливо идти. Нет. Приспособиться к этим процессам, оседлать их, подчинить себе и двигаться вперед.

…Только здесь вы можете состояться в полном объеме как люди, потому что корни ваши зарыты здесь. Не торопитесь, попытайтесь найти себя. А если кто-то, уехав, получит знания там, помните, где вы родились, вам надо вернуться, отдать долг этой земле и сделать все для того, чтобы она была краше. Там нас никто не ждет. Там мы будем подручными, и из миллиона один человек, наш белорус, может там состояться как самостоятельная личность. Поэтому цените свой край, любите свою землю и помните, что на ней жить не только вашим детям и внукам, но и всем вам.

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Отметим, что на встречу в Минск были приглашены лучшие представители учащейся молодежи в возрасте от 16 лет и старше. Людей примерно этого возраста, родившихся с 1995-го года, называют Generation Z (также известное как iПоколение, «Homelanders», «Homeland Generation» или «New Silent Generation»).

Представители поколения Z активно используют планшеты, VR- и 3D-реальность. Зачастую термин «поколение Z» рассматривается в качестве синонима термина «цифровой человек».

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