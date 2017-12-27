.
tw
fb
vk
rss
Политика
Скандалы
Экономика
Общество
Профсоюзы
Комментарии
В мире
Спорт
Новости партнеров
Зацепило!
События в фотожабах
Политика
Скандалы
Экономика
Общество
Профсоюзы
Комментарии
В мире
Спорт
Новости партнеров
Все новые статьи
Спецпроект:
Зацепило!
НОВОСТИ
В магазине в Санкт-Петербурге произошел взрыв
Украина обменялась пленными с ДНР и ЛНР
Кадр дня. Снимок из Дятлово попал на первую страницу The Wall Street Journal
В Фейсбуке объяснили причины блокировки аккаунта Рамзана Кадырова
Какие предприятия отправят работников на новогодние каникулы
Лукашенко во Дворце напутствовал поколение Z: «От традиции не уйдет ни один президент»
Карикатура дня: «Я 12 лет разваливала производство в СССР»
В канун Нового года средний сын Лукашенко традиционно показал свою семью. Фотофакт
У кого больше всего упали ноябрьские зарплаты
Милиция вот-вот перейдет на усиленный вариант службы
Застрелен кузен Рианны
Суд над авторами «Регнума»: адвокаты назвали свидетеля «русофобом и экстремистом»
В Беларуси подняли зарплаты медицинским работникам
Газета.ru: в Кремле понимают, что чувство гордости у белорусов очень сильно
Как Лукашенко описал предстоящие выборы президента России
Экономист Чалый нашел «подводный камень» в декрете о развитии цифровой экономики
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Как 20 лет назад исчез минский вор в законе Щавлик
Известный экономист рассказал, какая будет зарплата у белорусов через год
Растаев: «Нашей сказке — 23. Праздник, ё! …лочка гори»
Самый последовательный президент в мире
Белорусы об аварии в Москве: мы вытаскивали людей из автобуса, а другие стояли и снимали на мобильники
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Палач белорусского народа Иван Жабрев
«Страшно, когда одни и те же люди создают сначала «страну тунеядцев», а потом берутся за IT-страну»
«Лукашенко надоело быть последним диктатором последней совковой страны Европы»
Политолог объяснил, почему Лукашенко не быть вечным президентом
«Кремлевский мамковед»: «Батька намутил свою цифровую экономику, с блэкджеком и картошечкой»
Могилев-Смоленск: «Раньше за машинами ездили, теперь — за едой»
«Мы-то, дураки, думаем, что благотворительность – это помощь больным детям. Нет, это бабки отцу Тихону»
Как в Беларуси по хитрой схеме дают деньги в долг
После публикации «Салідарнасці» уволили директора нашумевшей на всю страну гомельской школы
Дарья Блашко: «Не буду выступать за Беларусь, какие бы условия ни предлагала федерация биатлона»
Белорусы про обновление декрета №3: «Это идиотизм из разряда «яму копай-закапывай»
Прикол дня. Можно бесконечно смотреть на три вещи…
Топ-8 цитат Лукашенко на встрече с представителями деловых кругов
Актер Хаит: «Кто написал четыре миллиона доносов? Дзержинский? Ежов? Абакумов с Ягодой?»
Внук майора НКВД: «На окровавленные тела бросали кусок сахара, на который сбегались крысы и буквально обгладывали человека»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Новости СМИ2
ФОТОФАКТ
Дзеці беларускіх топ-чыноўнікаў: дзе жывуць і чым займаюцца
Девушка, которая возглавила «Моладзь БНФ»
Снится Калифорния в промозглый зимний день…
Колю Лукашенко хотели наказать штрафам за драку во время хоккейного матча. Фотофакт
Оказывается, это так итальянцы советуют встречать 2018-й!
Сара едет. В Марокко!
Шеренга белорусских красавиц для гостей-президентов
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
27.12.2017
Tweet
Карикатура дня: «Я 12 лет разваливала производство в СССР»
А чего добился ты?
«Российская Ермошина» отказала Навальному: «Я 12 лет в советское время на производстве отпахала»
Tweet
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл -
4.7
(оценок:
42
)
Главное
Люди, которых мы потеряли в 2017 году
Кого родители гомельской школы №67 просят назначить новым директором. Фотофакт
Кафе оштрафовали за неочищенную морковку после встречи Лукашенко с бизнесом
Дмитриев: «Нужны реформы, которые может почувствовать не только класс избранных везунчиков»
Дети — Путину: «А вы по телевизору получше выглядите…»
Снегурочка: «Хуже всего в Новый год себя ведут подвыпившие женщины»
tw
fb
vk
rss
Политика
Скандалы
Экономика
Общество
Профсоюзы
Комментарии
В мире
Спорт
Новости партнеров
PDF-выпуски
Обратная связь
Подписаться на уведомления
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com