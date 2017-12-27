В канун Нового года средний сын Лукашенко традиционно показал свою семью. Фотофакт

Как и в прошлом году.

Глава государственно-общественного объединения «Президентский спортивный клуб» Дмитрий Лукашенко вместе с семьей принял участие в акции «Наши дети». Они посетили социально-педагогический центр Московского района Минска и вручили его воспитанникам подарки, сообщает БЕЛТА.

В прошлом году средний сын президента Беларуси в рамках рождественской акции «Наши дети» посещал Жодинский социально-педагогический центр.